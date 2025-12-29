Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione

Nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa, la Nigeria già qualificata e sicura del primo posto nel girone, affronta un'Uganda chiamata all'impresa: servono i tre punti per continuare a sperare nel passaggio del turno e tenere vivo il sogno continentale.

Pronostico Uganda-Nigeria quote

L'si gioca tutto nell'ultima giornata con ancora qualche rimpianto alle spalle. Dopo il ko all'esordio contro la Tunisia, le Gru sono andate vicinissime alla vittoria nella seconda sfida (rigore sbagliato da Okello al 91' contro la Tanzania sul risultato di 1-1), ottenendo comunque un pareggio che gli ha consentito di restare in corsa per la qualificazione.

Situazione più serena per la Nigeria, già qualificata e sicura del primo posto nel girone. Le Super Eagles si affidano al momento di forma di Ademola Lookman, decisivo contro la Tunisia con un gol e due assist, anche se prima delle fasi finali dovranno sistemare la fase difensiva, visto che in sette delle ultime otto gare hanno sempre subito almeno una rete. E nelle quote Uganda-Nigeria, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Uganda-Nigeria: OVER 2,5 2.38 info 2.40 info 2.30 info 2.40 info

Uganda Nigeria pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono a sorpresa all'Uganda. Sono appena sei gli scontri diretti complessivi tra le due nazionali (comprese tre gare amichevoli) e il bilancio pende dalla parte delle Gru, capaci di imporsi in quattro occasioni contro l'unica vittoria della Nigeria, con un pareggio a completare il quadro. L'ultimo confronto ufficiale risale al 2007, nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa, con l'Uganda che riuscì a imporsi per 2-1.

Pronostico marcatore Uganda-Nigeria

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Uganda e Nigeria spicca il nome di. Nonostante la qualificazione già in tasca, per le Super Eagles sarà fondamentale mantenere alto ritmo e concentrazione in vista delle fasi finali. L'esterno offensivo, già a segno con due gol nelle prime due partite, andrà a caccia di un'altra rete per avvicinare Riyad Mahrez in vetta alla classifica marcatori, attualmente a quota tre. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Uganda-Nigeria: LOOKMAN SEGNA 3.80 info 4.00 info 4.00 info 4.00 info

Dove vedere Uganda-Nigeria in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 30 dicembre alle 17:00 al Complexe Sportif di Fes. La partita sarà visibile in chiaro su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre.

