Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone

Pronostico Gabon-Costa d'Avorio nettamente orientato in favore degli ospiti. Gli Elefanti scendono in campo con l'obiettivo di chiudere il girone al primo posto, mentre il Gabon, già eliminato, proverà comunque a onorare la competizione con una prestazione d'orgoglio.

Pronostico Gabon-Costa d'Avorio quote

Ilarriva all'ultima giornata senza più obiettivi di classifica. La nazionale di Aubameyang, sconfitta di misura dal Camerun all'esordio e battuta 3-2 dal Mozambico nella seconda gara, è già certa dell'eliminazione ma proverà comunque a chiudere il torneo nel migliore dei modi. Situazione ben diversa per la, che con il pareggio nello scontro diretto contro il Camerun ha mantenuto aperta ogni possibilità. I campioni in carica affrontano il Gabon nell'ultimo turno con l'obiettivo di conquistare punti preziosi per inseguire il primo posto del girone, con la differenza reti che potrebbe rivelarsi decisiva. E nelle, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Gabon-Costa d'Avorio: 2 1.47 info 1.45 info 1.48 info 1.47 info

Gabon Costa d'Avorio pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono alla Costa d'Avorio. Nei 13 confronti complessivi sono infatti gli Elefanti a condurre il bilancio con 7 vittorie, a fronte dei 3 successi del Gabon e 3 pareggi. Le due nazionali si sono affrontate anche di recente nelle qualificazioni ai Mondiali: nella gara d'andata di giugno 2024 la Costa d'Avorio si è imposta di misura per 1-0, mentre il ritorno, disputato appena tre mesi fa in Gabon, si è chiuso senza reti sullo 0-0.

Pronostico marcatore Gabon-Costa d'Avorio

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Gabon e Costa d'Avorio spicca il nome di. Autentico trascinatore nelle prime due giornate, l'ex Atalanta oggi in forza al Manchester United ha già messo a segno due reti nel torneo. Oltre ai gol, Diallo si sta imponendo anche come leader tecnico e caratteriale, nonostante le sole 13 presenze in nazionale. Con il primo posto del girone ancora nel mirino, l'esterno ivoriano è pronto a vivere un’altra notte da protagonista. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Gabon-Costa d'Avorio: DIALLO SEGNA 3.05 info 2.97 info 3.10 info 2.90 info

Dove vedere Gabon-Costa d'Avorio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 31 dicembre alle 20:00 allo Stadio di Marrakech. La partita sarà visibile in chiaro su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre.

