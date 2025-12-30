Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone

Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Gabon-Costa d'Avorio nettamente orientato in favore degli ospiti. Gli Elefanti scendono in campo con l'obiettivo di chiudere il girone al primo posto, mentre il Gabon, già eliminato, proverà comunque a onorare la competizione con una prestazione d'orgoglio.

Pronostico Gabon-Costa d'Avorio quote


Il Gabon arriva all'ultima giornata senza più obiettivi di classifica. La nazionale di Aubameyang, sconfitta di misura dal Camerun all'esordio e battuta 3-2 dal Mozambico nella seconda gara, è già certa dell'eliminazione ma proverà comunque a chiudere il torneo nel migliore dei modi. Situazione ben diversa per la Costa d'Avorio, che con il pareggio nello scontro diretto contro il Camerun ha mantenuto aperta ogni possibilità. I campioni in carica affrontano il Gabon nell'ultimo turno con l'obiettivo di conquistare punti preziosi per inseguire il primo posto del girone, con la differenza reti che potrebbe rivelarsi decisiva. E nelle quote Gabon-Costa d'Avorio, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Gabon-Costa d'Avorio: 2
starcasino1.47info
vincitu1.45info
netbet1.48info
planetwin3651.47info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
netbetfino a 1.000 euro, col 100% sul primo depositoinfo
planetwin365fino a 2.050 euro, col 100% sul primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Gabon Costa d'Avorio pronostico, i precedenti


I precedenti sorridono alla Costa d'Avorio. Nei 13 confronti complessivi sono infatti gli Elefanti a condurre il bilancio con 7 vittorie, a fronte dei 3 successi del Gabon e 3 pareggi. Le due nazionali si sono affrontate anche di recente nelle qualificazioni ai Mondiali: nella gara d'andata di giugno 2024 la Costa d'Avorio si è imposta di misura per 1-0, mentre il ritorno, disputato appena tre mesi fa in Gabon, si è chiuso senza reti sullo 0-0.

Pronostico marcatore Gabon-Costa d'Avorio


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Gabon e Costa d'Avorio spicca il nome di Amad Diallo. Autentico trascinatore nelle prime due giornate, l'ex Atalanta oggi in forza al Manchester United ha già messo a segno due reti nel torneo. Oltre ai gol, Diallo si sta imponendo anche come leader tecnico e caratteriale, nonostante le sole 13 presenze in nazionale. Con il primo posto del girone ancora nel mirino, l'esterno ivoriano è pronto a vivere un’altra notte da protagonista. E nelle scommesse Gabon-Costa d'Avorio, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Gabon-Costa d'Avorio: DIALLO SEGNA
bet3653.05info
williamhill2.97info
snai3.10info
betflag2.90info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Gabon-Costa d'Avorio in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Gabon-Costa d'Avorio è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 31 dicembre alle 20:00 allo Stadio di Marrakech. La partita sarà visibile in chiaro su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Il Marsiglia fa infuriare il CT del Gabon per Aubameyang: "Basta disprezzo per la... Il Marsiglia fa infuriare il CT del Gabon per Aubameyang: "Basta disprezzo per la Coppa d'Africa"
Aubameyang non basta, crolla il Gabon: Mozambico vince 3-2, prima volta in Coppa... Aubameyang non basta, crolla il Gabon: Mozambico vince 3-2, prima volta in Coppa d'Africa
Coppa d'Africa, buona la prima per il Camerun: 1-0 al Gabon. In campo Onana del Genoa... Coppa d'Africa, buona la prima per il Camerun: 1-0 al Gabon. In campo Onana del Genoa
Altre notizie Pronostici
Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel... Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione... Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio... Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Quote risultato esatto Atalanta Inter Quote risultato esatto Atalanta Inter
Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro... Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro