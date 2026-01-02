Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza

Pronostico Como-Udinese pende dalla parte dei padroni di casa. La squadra guidata da Fabregas, attualmente sesta in classifica, affronta il match con l'obiettivo di conquistare punti pesanti e consolidare la propria posizione in zona Europa.

Pronostico Como-Udinese quote

Ilsi presenta all'appuntamento forte di un rendimento interno di assoluto livello: insieme a Juventus e Napoli è una delle tre squadre ancora imbattute in casa. Al Sinigaglia, la formazione di Fabregas ha vinto tre delle ultime quattro gare, mostrando grande solidità sia in fase offensiva sia difensiva, con 11 gol segnati e appena 3 subiti dall'inizio della stagione. Numeri che certificano la miglior difesa del campionato nelle partite casalinghe. Situazione diversa per l', reduce dal pareggio in extremis contro la Lazio, risultato che ha dato segnali di carattere dopo la pesante sconfitta per 5-1 rimediata a Firenze. Lontano da casa, però, la squadra di Runjaic fatica: in otto trasferte sono arrivate quattro sconfitte, un pareggio e tre vittorie, con 15 gol subiti e 9 realizzati, un bilancio che i friulani dovranno migliorare per sperare di strappare punti preziosi a Como. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Como-Udinese: GOAL 1.90

Como Udinese pronostico, i precedenti

I precedenti tra Como e Udinese raccontano di una sfida storicamente equilibrata, anche se con un leggero vantaggio per i friulani. Nei 36 confronti complessivi, l'Udinese ha infatti collezionato 14 vittorie, contro i 9 successi del Como, mentre 13 gare si sono chiuse in parità. L'ultimo incrocio è però favorevole ai lariani: nella scorsa stagione il Como si è imposto al Sinigaglia con un netto 4-1, confermando il fattore campo. All'andata, invece, era stata l'Udinese ad avere la meglio, vincendo 1-0 al Bluenergy Stadium, segno di un confronto che negli ultimi anni ha spesso offerto esiti alterni.

Pronostico marcatore Como-Udinese

Tra i possibili protagonisti di Como-Udinese spicca il nome di, attaccante greco in grande fiducia e reduce dal gol nell'ultima trasferta di Lecce. L'ex Celta Vigo è uno degli uomini più in forma della squadra di Fabregas e, soprattutto al Sinigaglia, si sta rivelando decisivo: cinque degli ultimi sei gol sono arrivati proprio davanti al pubblico di casa e tutti hanno avuto il peso di reti d'apertura. Numeri che ne esaltano l'impatto sulle partite e che alimentano la curiosità: riuscirà ancora una volta a lasciare il segno e a trascinare il Como verso un altro risultato positivo? Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Como-Udinese: DOUVIKAS SEGNA 2.75

Dove vedere Como-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 3 gennaio alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

