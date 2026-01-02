Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza

Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forzaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Como-Udinese pende dalla parte dei padroni di casa. La squadra guidata da Fabregas, attualmente sesta in classifica, affronta il match con l'obiettivo di conquistare punti pesanti e consolidare la propria posizione in zona Europa.

Pronostico Como-Udinese quote


Il Como si presenta all'appuntamento forte di un rendimento interno di assoluto livello: insieme a Juventus e Napoli è una delle tre squadre ancora imbattute in casa. Al Sinigaglia, la formazione di Fabregas ha vinto tre delle ultime quattro gare, mostrando grande solidità sia in fase offensiva sia difensiva, con 11 gol segnati e appena 3 subiti dall'inizio della stagione. Numeri che certificano la miglior difesa del campionato nelle partite casalinghe. Situazione diversa per l'Udinese, reduce dal pareggio in extremis contro la Lazio, risultato che ha dato segnali di carattere dopo la pesante sconfitta per 5-1 rimediata a Firenze. Lontano da casa, però, la squadra di Runjaic fatica: in otto trasferte sono arrivate quattro sconfitte, un pareggio e tre vittorie, con 15 gol subiti e 9 realizzati, un bilancio che i friulani dovranno migliorare per sperare di strappare punti preziosi a Como. E nelle quote Como-Udinese, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Como-Udinese: GOAL
bet3651.90info
netwin1.93info
admiralbet1.90info
starcasino1.90info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Como Udinese pronostico, i precedenti


I precedenti tra Como e Udinese raccontano di una sfida storicamente equilibrata, anche se con un leggero vantaggio per i friulani. Nei 36 confronti complessivi, l'Udinese ha infatti collezionato 14 vittorie, contro i 9 successi del Como, mentre 13 gare si sono chiuse in parità. L'ultimo incrocio è però favorevole ai lariani: nella scorsa stagione il Como si è imposto al Sinigaglia con un netto 4-1, confermando il fattore campo. All'andata, invece, era stata l'Udinese ad avere la meglio, vincendo 1-0 al Bluenergy Stadium, segno di un confronto che negli ultimi anni ha spesso offerto esiti alterni.

Pronostico marcatore Como-Udinese


Tra i possibili protagonisti di Como-Udinese spicca il nome di Anastasios Douvikas, attaccante greco in grande fiducia e reduce dal gol nell'ultima trasferta di Lecce. L'ex Celta Vigo è uno degli uomini più in forma della squadra di Fabregas e, soprattutto al Sinigaglia, si sta rivelando decisivo: cinque degli ultimi sei gol sono arrivati proprio davanti al pubblico di casa e tutti hanno avuto il peso di reti d'apertura. Numeri che ne esaltano l'impatto sulle partite e che alimentano la curiosità: riuscirà ancora una volta a lasciare il segno e a trascinare il Como verso un altro risultato positivo? Nelle scommesse Como-Udinese, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Como-Udinese: DOUVIKAS SEGNA
netbet2.75info
williamhill2.49info
vincitu2.55info
eurobet2.70info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Como-Udinese in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Como-Udinese è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 3 gennaio alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Udinese, Runjaic: "Contro il Como voglio una prestazione matura e seria" Udinese, Runjaic: "Contro il Como voglio una prestazione matura e seria"
Udinese, Buksa va ko: problema al polpaccio per il polacco, salterà il Como Udinese, Buksa va ko: problema al polpaccio per il polacco, salterà il Como
Como a misura di Fabregas, anche fronte scadenze. C'è da decidere il futuro di Sergi... Como a misura di Fabregas, anche fronte scadenze. C'è da decidere il futuro di Sergi Roberto
Altre notizie Pronostici
Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza... Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)... Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel... Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione... Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio... Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Quote risultato esatto Atalanta Inter Quote risultato esatto Atalanta Inter
Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica