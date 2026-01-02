Pronostico Genoa-Pisa, chi sbaglia mette a rischio la stagione

Al Ferraris di Genova va in scena uno scontro salvezza di fondamentale importanza. Genoa e Pisa, separate da appena tre punti in classifica, si affrontano in una sfida che può pesare in modo decisivo sul prosieguo della stagione di entrambe.

Pronostico Genoa-Pisa quote

Ilarriva alla sfida contro il Pisa in un momento delicato: tre sconfitte consecutive contro Inter, Atalanta e Roma hanno messo in luce la mancanza compattezza e sicurezza, elementi che sembravano ritrovati con l'insediamento di De Rossi. E i numeri casalinghi non sono incoraggianti: appena 6 punti conquistati nelle prime 9 gare. Il, invece, si presenta al Ferraris con un rendimento più stabile ma ancora poco convincente fuori casa: nelle ultime cinque partite ha collezionato quattro pareggi e una sola sconfitta. In trasferta, comunque, la squadra di Gilardino non ha ancora mai vinto, un dato che rende questa gara un'occasione importante per rompere il digiuno e dare un senso al resto della stagione. E nelle, l'esito X è offerto a:

Genoa Pisa pronostico, i precedenti

I precedenti tra Genoa e Pisa raccontano di un confronto storico e piuttosto equilibrato, ma con un leggero vantaggio per il Grifone. Nei 39 incontri complessivi, il Genoa ha collezionato 14 vittorie contro le 9 del Pisa, mentre 16 gare si sono chiuse in parità. Lo scontro diretto più recente risale alla stagione 2022-23 di Serie B, con il Genoa che si impose 1-0 in Toscana, mentre al ritorno al Ferraris le squadre si divisero la posta con un 0-0. L'ultimo incrocio in Serie A risale al 1991, quando il Genoa vinse con un netto 4-2, confermando il fattore campo come un elemento spesso decisivo in questa sfida.

Pronostico marcatore Genoa-Pisa

Tra i possibili protagonisti di Genoa-Pisa spicca, attaccante portoghese che sta dimostrando grande forma e carattere anche in una stagione complicata come questa. Nonostante le partite recenti concluse con sconfitte, è stato spesso l'ultimo a mollare, come dimostra il gol che ha momentaneamente riaperto la gara contro l'Inter. Sabato al Ferraris, l'ex Marsiglia sarà chiamato a trascinare i compagni, cercando di regalare al Genoa un risultato diverso da quelli recenti. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Genoa-Pisa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 3 gennaio alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

