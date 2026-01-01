Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)

La sfida tra Cagliari e Milan apre la diciottesima giornata di Serie A: i rossoneri cercano tre punti per salire momentaneamente in vetta alla classifica, ma trovano un Cagliari in fiducia, deciso a giocarsi le sue carte davanti al pubblico di casa.

Il Cagliari di Pisacane arriva alla sfida in un buon momento di forma, rinvigorito dalla fondamentale vittoria ottenuta a Torino. I quattro punti raccolti nelle ultime due giornate hanno restituito fiducia ai sardi, che possono affrontare il Milan con maggiore serenità, anche grazie al rendimento interno: all'Unipol Domus, infatti, il Cagliari è imbattuto da tre gare consecutive contro Genoa, Roma e Pisa. Di fronte ci sarà però un Milan in grande fiducia, determinato a riprendersi momentaneamente la vetta della classifica. I rossoneri, forti di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, sono attualmente la squadra più in forma del campionato e sono chiamati ora a confermare questo trend positivo anche nella difficile trasferta sarda.

Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

I precedenti tra Cagliari e Milan sorridono nettamente ai rossoneri. Nei 93 confronti complessivi, il Milan ha infatti ottenuto 54 vittorie, contro le sole 9 del Cagliari, con 30 pareggi a completare il bilancio. Anche restringendo l'analisi alle sfide disputate in Sardegna, il copione cambia poco: su 46 gare, il Milan si è imposto 22 volte, mentre i rossoblù hanno vinto solo in 5 occasioni, con 19 pareggi. Il dominio rossonero emerge anche negli ultimi cinque scontri diretti all'Unipol Arena, dove sono arrivate quattro vittorie del Milan e un solo pareggio. Emblematico, infine, un altro dato storico: il Cagliari ha battuto il Milan una sola volta negli ultimi 25 anni, nella stagione 2016/17, con il successo per 2-1 firmato dalle reti di Joao Pedro e di Pisacane, oggi allenatore dei sardi.

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Cagliari e Milan potrebbe essere Nkunku. Nonostante Niclas Füllkrug sia pronto all'esordio e Leao si avvicini al rientro dall'infortunio, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a rinnovare la fiducia all'attaccante francese dal primo minuto. Dopo la doppietta messa a segno contro il Verona, Nkunku cercherà continuità per convincere definitivamente la dirigenza del Diavolo, dopo un avvio di stagione complicato. Con il mercato alle porte e le voci su una possibile cessione che si fanno sempre più insistenti, il francese ha un'occasione importante per consacrarsi.

Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming

Si gioca venerdì 2 gennaio alle 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

