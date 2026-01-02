Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato

Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La Juventus cerca di allungare la propria striscia positiva per mettere ulteriore pressione alle rivali nelle zone alte della classifica. Di fronte, un Lecce determinato a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Pronostico Juventus-Lecce quote


La Juventus di Spalletti si presenta al match con fiducia, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Ancora imbattuti allo Stadium, i bianconeri hanno mostrato solidità sia in attacco sia in difesa, con un bilancio casalingo di 14 gol segnati e 7 subiti nelle prime 8 gare. Il Lecce di Di Francesco, invece, arriva a Torino con la voglia di riscattarsi dopo il 3-0 subito in casa contro il Como. La trasferta non si preannuncia semplice: nelle ultime quattro partite lontano dal Via del Mare i salentini hanno perso tre volte, subendo 7 gol e segnandone appena 3, numeri che evidenziano le difficoltà fuori casa e rendono la sfida di sabato particolarmente impegnativa. E nelle quote Juventus-Lecce, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Juventus-Lecce: NOGOAL
admiralbet1.52info
eurobet1.51info
netbet1.51info
williamhill1.51info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
netbetfino a 1.000 euro, col 100% sul primo depositoinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Juventus Lecce pronostico, i precedenti


I precedenti tra Juventus e Lecce raccontano una storia di netto dominio bianconero. Nei 46 incontri complessivi, i padroni di casa vantano 31 vittorie, contro le 4 affermazioni del Lecce e 11 pareggi. I salentini non battono la Juventus dal 2011, quando vinsero 2-0 in casa con le reti di Mesbah e Bertolacci. Da allora, nelle successive 10 sfide, i bianconeri hanno dominato con 7 vittorie e 3 pareggi. Guardando solo agli scontri disputati allo Stadium, il bilancio non cambia: il Lecce ha vinto una sola volta nella sua storia, nella stagione 2003/2004 per 4-3, mentre nelle restanti 21 partite ha subito 16 sconfitte e raccolto 5 pareggi, confermando la difficoltà dei salentini a espugnare il fortino bianconero.

Pronostico marcatore Juventus-Lecce


Tra i possibili protagonisti di Juventus-Lecce potrebbe esserci Teun Koopmeiners, uno dei giocatori su cui Luciano Spalletti ha lavorato di più dal suo arrivo in bianconero. Schierato inizialmente a sorpresa nella linea difensiva, l'olandese è stato poi spostato a seconda delle necessità, fino a ricoprire il ruolo dietro la punta nell'ultima gara contro il Pisa. Nella sfida contro il Lecce, complice un Conceicao non ancora al meglio, Koopmeiners potrebbe tornare a giocare in quella posizione. Curiosità: contro il Lecce l'olandese ha segnato il suo ultimo gol in Serie A con la Juventus, nella scorsa stagione. E nelle scommesse Juventus-Lecce, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Lecce: KOOPMEINERS SEGNA
bet3652.62info
betflag4.50info
snai4.90info
netwin5.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Juventus-Lecce in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Lecce è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 3 gennaio alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Lecce, i convocati di Di Francesco per la Juventus: fuori Sottil a sorpresa Lecce, i convocati di Di Francesco per la Juventus: fuori Sottil a sorpresa
Serie A, 18ª giornata LIVE: torna Leao. Gasperini conferma Ferguson dal 1' Serie A, 18ª giornata LIVE: torna Leao. Gasperini conferma Ferguson dal 1'
Juventus-Lecce, le probabili formazioni: ballottaggio David-Openda. Stulic dal 1'... Juventus-Lecce, le probabili formazioni: ballottaggio David-Openda. Stulic dal 1'
Altre notizie Pronostici
Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato... Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Pronostico Genoa-Pisa, chi sbaglia mette a rischio la stagione Pronostico Genoa-Pisa, chi sbaglia mette a rischio la stagione
Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza... Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)... Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel... Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione... Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio... Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio