Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato

La Juventus cerca di allungare la propria striscia positiva per mettere ulteriore pressione alle rivali nelle zone alte della classifica. Di fronte, un Lecce determinato a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Pronostico Juventus-Lecce quote

Ladi Spalletti si presenta al match con fiducia, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Ancora imbattuti allo Stadium, i bianconeri hanno mostrato solidità sia in attacco sia in difesa, con un bilancio casalingo di 14 gol segnati e 7 subiti nelle prime 8 gare. Ildi Di Francesco, invece, arriva a Torino con la voglia di riscattarsi dopo il 3-0 subito in casa contro il Como. La trasferta non si preannuncia semplice: nelle ultime quattro partite lontano dal Via del Mare i salentini hanno perso tre volte, subendo 7 gol e segnandone appena 3, numeri che evidenziano le difficoltà fuori casa e rendono la sfida di sabato particolarmente impegnativa. E nelle, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Juventus-Lecce: NOGOAL 1.52 info 1.51 info 1.51 info 1.51 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Juventus Lecce pronostico, i precedenti

I precedenti tra Juventus e Lecce raccontano una storia di. Nei 46 incontri complessivi, i padroni di casa vantano 31 vittorie, contro le 4 affermazioni del Lecce e 11 pareggi. I salentini non battono la Juventus dal 2011, quando vinsero 2-0 in casa con le reti di Mesbah e Bertolacci. Da allora, nelle successive 10 sfide, i bianconeri hanno dominato con 7 vittorie e 3 pareggi. Guardando solo agli scontri disputati allo Stadium, il bilancio non cambia: il Lecce ha vinto una sola volta nella sua storia, nella stagione 2003/2004 per 4-3, mentre nelle restanti 21 partite ha subito 16 sconfitte e raccolto 5 pareggi, confermando la difficoltà dei salentini a espugnare il fortino bianconero.

Pronostico marcatore Juventus-Lecce

Tra i possibili protagonisti di Juventus-Lecce potrebbe esserci, uno dei giocatori su cui Luciano Spalletti ha lavorato di più dal suo arrivo in bianconero. Schierato inizialmente a sorpresa nella linea difensiva, l'olandese è stato poi spostato a seconda delle necessità, fino a ricoprire il ruolo dietro la punta nell'ultima gara contro il Pisa. Nella sfida contro il Lecce, complice un Conceicao non ancora al meglio, Koopmeiners potrebbe tornare a giocare in quella posizione. Curiosità: contro il Lecce l'olandese ha segnato il suo ultimo gol in Serie A con la Juventus, nella scorsa stagione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Lecce: KOOPMEINERS SEGNA 2.62 info 4.50 info 4.90 info 5.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Juventus-Lecce in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 3 gennaio alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: