Igor Tudor spara a zero, Luka Modric vuole vincere ancora: le top news delle 22

Igor Tudor non lo chiama sfogo, ma poco ci manca. Alla vigilia della partita con il Real Madrid l’allenatore della Juventus, in discussione dopo il ko di Como, se la prende con il calendario: “Non so se ci sia un algoritmo dietro o altro, ma è una pazzia”. Nel mirino, le troppe sfide con le big in avvio di stagione: “Se avessimo giocato con la Cremonese anziché con il Milan saremmo primi in classifica. È un’analisi lucida, non posso non vedere quest’anomalia gigantesca”.

Vigilia di Champions anche in casa Atalanta, dove Ivan Juric usa ovviamente ben altri toni. Quelli di chi non è in crisi: "Solo a Parigi abbiamo sofferto. Quella partita era una storia a sé, ma per quanto riguarda le altre gare abbiamo concesso poco: soprattutto nel ripiegare e prendere posizione. Mi sta piacendo molto la squadra”, ha detto in vista della gara con lo Slavia Praga.

In casa Milan, invece, parla Luka Modric: “Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo ma spero di fare di più”. A Parma si leccano le ferite per l’infortunio di Oristanio: c’è lesione muscolare, il fantasista sarà ai box per un po’ di tempo. Nuove dimissioni a Perugia: dopo Piero Braglia, anche il ds Mauro Meluso ha alzato bandiera bianca, in una situazione che definire complicata inizia a suonare eufemistico.