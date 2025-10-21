Djimsiti: "Spero di giocare altre 200 partite con l'Atalanta, felice di essere ancora qui"

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani con lo Slavia Praga, parlando anche del suo lungo percorso con la maglia nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni, su di lui e anche sul suo nuovo giovane compagno di reparto Ahanor:

Ha raggiunto le 295 partite con l'Atalanta. Quanto è orgoglioso di questo traguardo considerando che lei è il secondo difensore nerazzurro più longevo di sempre?

"Sono molto orgoglioso di questo traguardo e ringrazio la società per avermi aiutato in tutti questi anni. Spero di giocare altre 200 e passa presenze con l'Atalanta: tante cose sono cambiate, ma sono felice di essere ancora qui".

Come sta vivendo questa grande stagione da protagonista?

"Io penso sempre a fare il bene dell'Atalanta. La fame è sempre la stessa: puoi sempre migliorare anche a 32 anni. La strada è quella giusta".

Come giudica la personalità di Ahanor?

"Mi ha sorpreso molto. E' un giocatore di grande talento: non è facile a quell'età imporsi così. Sono convinto che continuerà a crescere qui".

Rileggi qui tutte le parole di Djimsiti