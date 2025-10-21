Juric: "Maldini deve fare di più. Scamacca lavora come un matto per ritrovare la forma"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro lo Slavia Praga in Champions League, mister Ivan Juric ha risposto anche a una domanda su Daniel Maldini e poi a una sui rientri preziosi per la sua Atalanta. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Quanto sono fondamentali i rientri di Kolasinac, Kossounou e Bellanova?

"Rientri fondamentali. Valuterò poi se giocheranno il primo minuto oppure entreranno a gara in corso. Su Kolasinac sono contento che abbia recuperato".

Come stanno i giocatori appena rientrati?

"Zalewski potrebbe avere chance così come per Bellanova. Scamacca deve riprendere la condizione giusto: sta lavorando come un matto. Oggi l'ho visto meglio e può raggiungere una grande forma".

Domani giocherà con una punta e come sta Maldini?

"Staremo a vedere. Secondo me Maldini deve dare qualcosa in più per alzare il suo status: s'impegna, fa tutto, ma può fare di più".

Che riscontri ha avuto da Lookman punta?

"Nonostante abbia giocato come punta ha reso. Poi è chiaro che nella posizione originale si rende molto di più. Penso anche a Sulemana che ha fatto benissimo".

Quanto è migliorata l'Atalanta?

"Sicuramente positiva, ma anche con qualche rammarico per qualche punto che abbiamo per strada. Stiamo giocando ad alti livelli, ma dobbiamo diventare più cinici".

