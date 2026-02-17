Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese

Mercoledì alle 21:00 il Bodo/Glimt ospita l'Inter nella gara d'andata dei playoff di Champions League. I nerazzurri cercano la settima vittoria consecutiva in trasferta, ma oltre agli avversari dovranno battere anche il gelo norvegese in una notte che si preannuncia intensa e decisiva.

Pronostico Bodo/Glimt-Inter quote

Ilarriva all'appuntamento forte di una condizione atletica brillante: con il campionato norvegese fermo, i gialloneri hanno potuto preparare la sfida con continuità e senza l'assillo degli impegni ravvicinati. Le ultime uscite ufficiali coincidono con due risultati di grande prestigio nella League Phase, il 3-1 inflitto al Manchester City e il successo esterno per 2-1 contro l'Atletico Madrid, segnali evidenti della pericolosità e della maturità europea della formazione norvegese. Anche l', però, vive un momento eccellente: sei vittorie consecutive, 20 gol segnati e appena 5 subiti raccontano di una squadra in piena fiducia. In campo continentale i nerazzurri sono reduci dal convincente 2-0 di Dortmund e, lontano da casa, non incassano reti dalla sfida di Supercoppa persa a dicembre contro il Bologna. E nelle, l'esito SEGNA OSPITE è offerto a:

Bodo/Glimt Inter pronostico, i precedenti

I precedenti tra Bodo/Glimt e Inter sono soltanto due e risalgono alla stagione 1978/79 di Coppa dei Campioni: in quell'occasione i nerazzurri si imposero nettamente, vincendo 5-0 in Italia e 2-1 nel ritorno in Norvegia. Un doppio confronto che sorrise alla squadra milanese, chiamata ora a confermare la tradizione favorevole. Nella storia europea dell'Inter c'è anche un altro precedente giocato in terra norvegese, il 2-2 contro il Rosenborg, ulteriore riferimento in un contesto che, tra clima e atmosfera, si è spesso rivelato insidioso.

Pronostico marcatore Bodo/Glimt-Inter

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Bodo/Glimt e Inter spicca il nome di, subito decisivo sabato contro la Juventus e pronto a guidare l'attacco dal primo minuto in Norvegia. L'ex centravanti dello Spezia ha già lasciato il segno in Europa contro l'Union Saint-Gilloise e vuole concedersi il bis in una notte che può consacrarlo. Fiducia rinnovata da Cristian Chivu, che punta sul suo fiuto del gol per scardinare la difesa norvegese. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Bodo/Glimt-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 18 febbraio alle 21:00 all'Aspmyra Stadion di Bodø. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

