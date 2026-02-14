Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Domenica pomeriggio che propone una sfida chiave per la zona Champions: il Napoli di Antonio Conte, ferito dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, sfida una Roma che con le reti di Donyell Malen sogna un ritorno nell'Europa che conta.

Il Napoli è una delle due squadre rimaste (assieme alla Juventus) a non aver mai perso in casa in questo campionato: 8 vittorie e 3 pareggi, 27 punti. Solo l'Inter ha fatto meglio. Squadra sul pezzo al "Maradona", nelle ultime gare casalinghe è riuscita a vincere se pur di misura contro Sassuolo e Fiorentina. Sono solo due le vittorie con uno scarto di due reti, l'ultima delle quali a novembre contro l'Atalanta. Roma che ha la peculiarità di non pareggiare quasi mai: il segno X è uscito una sola volta, contro il Milan il 25 gennaio, all'Olimpico. Fuori casa 7 vittorie e 5 sconfitte, solo 3 volte è uscito un Over 2.5 e sono le uniche volte in cui i giallorossi hanno sia segnato che subito almeno una rete. Le due squadre hanno qualità offensive importanti e raramente restano coinvolte in gare senza reti, soprattutto nei confronti diretti di alta classifica. Il Napoli al Maradona trova con continuità la via del gol, mentre la Roma è formazione che tende a giocare partite aperte, senza speculare sul risultato. Nelle quote Napoli-Roma, il segno OVER 0.5 è offerto a:

Napoli-Roma pronostico, i precedenti


Confronto numero 180 tra le due squadre, bilancio in favore della Roma con 66 vittorie contro le 55 del Napoli. Ben 58 i pareggi. Roma che non espugna Napoli da 8 anni: il 3 marzo 2018 i giallorossi vinsero 2-4. Da allora 4 vittorie partenopee e 3 pareggi. La voce "goal" è uscita 7 volte nelle ultime 9 partite. Gian Piero Gasperini ha battuto solo due volte Antonio Conte, l'ultima però a Napoli con un netto 0-3 alla guida dell'Atalanta nella passata stagione. L'altro precedente in un Genoa-Arezzo 3-0.

Pronostico marcatore Napoli-Roma


Tra i possibili protagonisti di Napoli-Roma spicca il nome di Scott McTominay. Nonostante le tante reti segnate dallo scozzese in quest'anno e mezzo, la Roma non è fra le sue vittime, nonostante abbia sfidato i giallorossi in tre occasioni. Ma, si sa, c'è sempre una prima volta e il centrocampista ha dimostrato ripetutamente di essere il giocatore capace di spaccare le partite. E nelle scommesse Napoli-Roma, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Roma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 15 febbraio alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

