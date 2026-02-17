Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo

Mercoledì sera il Milan ospita il Como a San Siro per il recupero della 24esima giornata. I rossoneri non possono permettersi passi falsi nella rincorsa all'Inter, mentre i lariani cercano punti preziosi per tornare a sorridere e restare agganciati al treno europeo.

Pronostico Milan-Como quote

Ilarriva al recupero forte del successo esterno contro il Pisa, che ha portato a 23 le gare consecutive senza sconfitte in campionato, certificando la solidità della squadra di Massimiliano Allegri. A San Siro, però, il rendimento recente invita alla prudenza: due pareggi nelle ultime quattro uscite interne, contro Sassuolo e Genoa, con 7 gol segnati e 3 incassati. Il, frenato dal pari con l'Atalanta e dal ko contro la Fiorentina, può puntare invece su un rendimento esterno di altissimo livello: tre vittorie consecutive lontano da casa, con 9 reti fatte e nessuna subita contro Lecce, Pisa e Lazio. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Milan-Como: GOAL 1.70

Milan Como pronostico, i precedenti

I precedenti tra Milan e Como sono 35, con un bilancio nettamente favorevole ai rossoneri: 20 vittorie contro le 5 dei lariani e 10 pareggi. Il Diavolo ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti e non perde contro il Como dalla stagione 1984/85, quando gli ospiti si imposero 2-0 a San Siro. L'incrocio più recente resta quello del 15 gennaio al Stadio Giuseppe Sinigaglia, chiuso sul 3-1 per il Milan: decisivi i gol di Nkunku e la doppietta di Adrien Rabiot, che ribaltarono l'iniziale vantaggio firmato da Kempf.

Pronostico marcatore Milan-Como

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Milan e Como potrebbe esserci, pronto a tornare titolare dopo due partite di stop per riprendersi il centro dell'attacco del Milan. Il portoghese nei precedenti contro il Como ha già lasciato il segno con un gol e un assist in tre confronti diretti e potrebbe risultare determinante con le sue accelerazioni negli spazi aperti che la squadra di Cesc Fabregas potrebbe concedere. Velocità e strappi in campo aperto come armi principali per indirizzare la gara. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Como: LEAO SEGNA 2.80

Dove vedere Milan-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 18 febbraio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

