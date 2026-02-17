Atalanta, Palladino: "Godiamoci questa serata, è una prova di maturità"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro il Borussia Dortmund valido per l'andata dei playoff di Champions League. Le sue parole: "Ho provato a dare tranquillità ai ragazzi e serenità, abbiamo cervato di preparla bene in uno stadio affascinante. Queste partite si caricano da sole, non c'è bisogno di caricare eccessivamente. Lo vedi negli occhi dei ragazzi. Ho parlato alla squadra, poche cose, chiare. Oggi per noi è una bella prova di maturità, godiamoci questa serata".

Con Pasalic cosa cambia?

"E' un duttile che può fare il centrocampsita e il trequartista, l'ha fatto in passato. Ha il gol nel sangue".

Come vanno gli infortunati?

"Raspadori non dovrebbe essere una cosa lunga, la valuteremo meglio con lo staff. Spero in due/tre settimane di recuperarlo e De Ketelaere penso un mesetto. Cerchermo di recuperarli più in fretta possibile".