Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013

Le notti europee tornano ad accendersi con i playoff di Champions League, ultimo ostacolo prima degli ottavi di finale. La Juventus scenderà in campo domani sera alle 18:45 nella gara d'andata contro il Galatasaray, in programma al Rams Park.

Pronostico Galatasaray-Juventus quote

Ilarriva all'appuntamento con qualche ombra ma anche con certezze importanti. Nonostante tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate della League Phase, i turchi sono riusciti a strappare la qualificazione chiudendo al ventesimo posto della classifica generale. A fare la differenza è stato soprattutto il rendimento casalingo: tra le mura amiche sono infatti arrivati risultati di prestigio, come la vittoria contro il Liverpool, segnali chiari della solidità e dell'intensità che la squadra riesce a esprimere davanti al proprio pubblico.

Percorso diverso ma altrettanto significativo per la Juventus. I bianconeri hanno vissuto un girone non brillantissimo, con diverse occasioni sprecate, ma nelle otto partite disputate hanno comunque mostrato compattezza: una sola sconfitta, maturata al Bernabeu contro il Real Madrid, a fronte di quattro pareggi e tre vittorie. Il ritorno a Istanbul riporta alla mente ricordi amari per i bianconeri, ma la sfida di domani rappresenta anche l'occasione per riscrivere la storia e prendersi una rivincita in un ambiente tradizionalmente ostico. E nelle quote Galatasaray-Juventus, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Galatasaray-Juventus: GOAL 1.65 info 1.66 info 1.65 info 1.65 info

Galatasaray Juventus pronostico, i precedenti

Sono sei i precedenti tra Galatasaray e Juventus, con un equilibrio che fotografa bene la storia della sfida: tre pareggi, due successi dei turchi e una sola vittoria bianconera. L'incrocio più recente resta l'1-0 del 2013 a favore del Gala, un risultato che costò l'eliminazione dalla Champions alla squadra allora guidata da Antonio Conte. Una gara diventata simbolo di quella stagione europea, disputata su un terreno ai limiti della praticabilità e decisa dal gol di Wesley Sneijder. L'unico successo juventino contro i turchi risale invece alla stagione 2003/04, sempre in Champions, quando i bianconeri si imposero 2-1 davanti al proprio pubblico.

Pronostico marcatore Galatasaray-Juventus

Tra i possibili protagonisti di Galatasaray-Juventus potrebbe esserci. Complice l'assenza per infortunio di Jonathan David, il tuttofare statunitense potrebbe essere avanzato nel ruolo di centravanti. Una soluzione che Luciano Spalletti ha già avallato in più occasioni, sottolineando come l'ex Leeds e Schalke abbia caratteristiche e duttilità per ricoprire anche quella posizione. Numeri alla mano, McKennie è inoltre il capocannoniere bianconero in Europa con tre reti: un dato che rafforza la sua candidatura a uomo chiave della serata. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Galatasaray-Juventus: MCKENNIE SEGNA 4.50 info 4.50 info 4.50 info 6.50 info

Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 17 febbraio alle 18:45 al Rams Park di Istanbul. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

