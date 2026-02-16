Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013

Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 18:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Le notti europee tornano ad accendersi con i playoff di Champions League, ultimo ostacolo prima degli ottavi di finale. La Juventus scenderà in campo domani sera alle 18:45 nella gara d'andata contro il Galatasaray, in programma al Rams Park.

Pronostico Galatasaray-Juventus quote


Il Galatasaray arriva all'appuntamento con qualche ombra ma anche con certezze importanti. Nonostante tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate della League Phase, i turchi sono riusciti a strappare la qualificazione chiudendo al ventesimo posto della classifica generale. A fare la differenza è stato soprattutto il rendimento casalingo: tra le mura amiche sono infatti arrivati risultati di prestigio, come la vittoria contro il Liverpool, segnali chiari della solidità e dell'intensità che la squadra riesce a esprimere davanti al proprio pubblico.

Percorso diverso ma altrettanto significativo per la Juventus. I bianconeri hanno vissuto un girone non brillantissimo, con diverse occasioni sprecate, ma nelle otto partite disputate hanno comunque mostrato compattezza: una sola sconfitta, maturata al Bernabeu contro il Real Madrid, a fronte di quattro pareggi e tre vittorie. Il ritorno a Istanbul riporta alla mente ricordi amari per i bianconeri, ma la sfida di domani rappresenta anche l'occasione per riscrivere la storia e prendersi una rivincita in un ambiente tradizionalmente ostico. E nelle quote Galatasaray-Juventus, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Galatasaray-Juventus: GOAL
vincitu1.65info
netbet1.66info
eurobet1.65info
bet3651.65info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Galatasaray Juventus pronostico, i precedenti


Sono sei i precedenti tra Galatasaray e Juventus, con un equilibrio che fotografa bene la storia della sfida: tre pareggi, due successi dei turchi e una sola vittoria bianconera. L'incrocio più recente resta l'1-0 del 2013 a favore del Gala, un risultato che costò l'eliminazione dalla Champions alla squadra allora guidata da Antonio Conte. Una gara diventata simbolo di quella stagione europea, disputata su un terreno ai limiti della praticabilità e decisa dal gol di Wesley Sneijder. L'unico successo juventino contro i turchi risale invece alla stagione 2003/04, sempre in Champions, quando i bianconeri si imposero 2-1 davanti al proprio pubblico.

Pronostico marcatore Galatasaray-Juventus


Tra i possibili protagonisti di Galatasaray-Juventus potrebbe esserci Weston McKennie. Complice l'assenza per infortunio di Jonathan David, il tuttofare statunitense potrebbe essere avanzato nel ruolo di centravanti. Una soluzione che Luciano Spalletti ha già avallato in più occasioni, sottolineando come l'ex Leeds e Schalke abbia caratteristiche e duttilità per ricoprire anche quella posizione. Numeri alla mano, McKennie è inoltre il capocannoniere bianconero in Europa con tre reti: un dato che rafforza la sua candidatura a uomo chiave della serata. E nelle scommesse Galatasaray-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Galatasaray-Juventus: MCKENNIE SEGNA
netwin4.50info
williamhill4.50info
starcasino4.50info
bet3656.50info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Galatasaray-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 17 febbraio alle 18:45 al Rams Park di Istanbul. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Torna la Champions League. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Atalanta a Dortmund"... Torna la Champions League. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Atalanta a Dortmund"
Napoli, Conte a quota 400 nel mirino. Il Mattino: "Napoli, ora credici" Napoli, Conte a quota 400 nel mirino. Il Mattino: "Napoli, ora credici"
Epstein (UEFA): "Champions fuori dall'Europa? No, e non cambieremo gli orari" Epstein (UEFA): "Champions fuori dall'Europa? No, e non cambieremo gli orari"
Altre notizie Pronostici
Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo... Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni
Pronostico Udinese-Sassuolo, tra le due squadre va di moda l'Over Pronostico Udinese-Sassuolo, tra le due squadre va di moda l'Over
Quote risultato esatto Inter Juventus Quote risultato esatto Inter Juventus