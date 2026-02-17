Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Galatasaray Juventus

Quote risultato esatto Galatasaray JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Al Rams Park di Istanbul va in scena Galatasaray-Juventus, prima sfida dei playoff di Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Galatasaray-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Galatasaray-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Galatasaray-Juventus: 1-2
vincitu9.30info
netbet9.25info
bet3659.00info
netwin9.25info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Galatasaray-Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Galatasaray-Juventus più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Una scelta comprensibile considerando che la Juventus, secondo i bookmakers, parte favorita sulla carta per qualità ed esperienza, anche se dovrà fare i conti con l'ambiente difficile e la forte spinta del pubblico turco. La tensione della sfida e il fattore campo potrebbero quindi riequilibrare i valori, rendendo quindi il pareggio con gol da entrambe le parti un esito realistico.

Pronostico risultato esatto Galatasaray-Juventus: 1-1
williamhill6.20info
starcasino6.20info
eurobet6.25info
bet3656.50info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Panathinaikos-Roma, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Galatasaray-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso si prevede una partita equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero spuntarla. Del resto, proprio i precedenti tra Galatasaray e Juventus ci ricordano come anche piccoli episodi possano fare la differenza, rendendo ogni risultato potenzialmente plausibile.

Galatasaray-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
leovegas2.38info
betflag2.45info
netbet2.47info
vincitu2.43info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Guirassy in estate lascerà il Dortmund. Il prezzo scende: ci riproverà il Milan? Guirassy in estate lascerà il Dortmund. Il prezzo scende: ci riproverà il Milan?
La Juve sfida il Galatasaray. Il Corriere di Torino: "Missione Istanbul senza David"... La Juve sfida il Galatasaray. Il Corriere di Torino: "Missione Istanbul senza David"
La corazzata Galatasaray e quei due centravanti che servirebbero a Spalletti La corazzata Galatasaray e quei due centravanti che servirebbero a Spalletti
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Galatasaray Juventus Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione... Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo... Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni