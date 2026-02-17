Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Al Rams Park di Istanbul va in scena Galatasaray-Juventus, prima sfida dei playoff di Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Galatasaray-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Galatasaray-Juventus.
Consiglio TMW risultato esatto Galatasaray-Juventus: 1-2
|9.30
|9.25
|9.00
|9.25
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Quote risultato esatto Galatasaray-Juventus, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Galatasaray-Juventus più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Una scelta comprensibile considerando che la Juventus, secondo i bookmakers, parte favorita sulla carta per qualità ed esperienza, anche se dovrà fare i conti con l'ambiente difficile e la forte spinta del pubblico turco. La tensione della sfida e il fattore campo potrebbero quindi riequilibrare i valori, rendendo quindi il pareggio con gol da entrambe le parti un esito realistico.
Pronostico risultato esatto Galatasaray-Juventus: 1-1
|6.20
|6.20
|6.25
|6.50
Quote risultato esatto Panathinaikos-Roma, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Galatasaray-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso si prevede una partita equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero spuntarla. Del resto, proprio i precedenti tra Galatasaray e Juventus ci ricordano come anche piccoli episodi possano fare la differenza, rendendo ogni risultato potenzialmente plausibile.
Galatasaray-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
|2.38
|2.45
|2.47
|2.43
