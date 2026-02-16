Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018

Torna la Champions League con i playoff che valgono l'accesso agli ottavi di finale e per l'Atalanta l'ostacolo si chiama Borussia Dortmund. I bergamaschi saranno ospiti dei tedeschi nella gara d'andata, un banco di prova di alto livello per misurare ambizioni e solidità europea della Dea.

Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta quote

Ilarriva all'appuntamento in uno stato di forma brillante: tre vittorie consecutive, nove gol segnati e tre subiti certificano la crescita dei gialloneri nelle ultime settimane. In Europa, però, il cammino casalingo non è stato impeccabile: due successi, un pareggio e una sconfitta - l'ultima contro l'Inter - con dieci reti realizzate e cinque incassate, numeri che raccontano una squadra offensiva ma non sempre impeccabile nella gestione.

Situazione diversa per l'Atalanta, che ha compromesso la qualificazione diretta nelle ultime due giornate con le sconfitte contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise, scivolando al quindicesimo posto. Nonostante questo, la Dea si presenta alla sfida in fiducia, forte di tre vittorie consecutive con sette gol fatti e appena uno subito: segnali incoraggianti in vista di una trasferta che richiederà solidità e personalità. E nelle quote Borussia Dortmund-Atalanta, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta: OVER 2,5 1.68 info 1.70 info 1.65 info 1.70 info

Borussia Dortmund Atalanta pronostico, i precedenti

Sono soltanto due i precedenti ufficiali tra Borussia Dortmund e Atalanta, entrambi risalenti ai sedicesimi di finale dell'Europa League 2017/18. A sorridere furono i tedeschi, che eliminarono la Dea grazie al successo maturato al Signal Iduna Park. In Germania finì 3-2 per i gialloneri: decisiva la doppietta di Michy Batshuayi, che ribaltò il risultato dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro firmato dalla doppietta di Josip Ilicic e il gol di André Schürrle. Nel ritorno a Bergamo l'Atalanta non andò oltre l'1-1, con le reti di Rafael Toloi e Marcel Schmelzer, risultato che sancì l'eliminazione degli italiani.

Pronostico marcatore Borussia Dortmund-Atalanta

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta potrebbe esserci. Dopo aver firmato tre gol nelle ultime tre gare giocate da titolare, l'attaccante azzurro è rimasto ai box nelle due partite più recenti, ma ora è pronto a riprendersi il centro dell'attacco nerazzurro. In questa Champions ha già messo a segno due reti in 270 minuti complessivi: numeri che testimoniano la sua incisività. In Germania proverà a essere ancora una volta decisivo, mettendo alla prova la retroguardia giallonera con fisicità e fiuto del gol. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Borussia Dortmund-Atalanta: SCAMACCA SEGNA 2.96 info 2.75 info 3.00 info 2.95 info

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 17 febbraio alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

