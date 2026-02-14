Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti

Oggi alle 18:00
di Lorenzo Zoppi

Domenica pomeriggio che propone una sfida tra grandi deluse: il Torino di Marco Baroni sfida un Bologna che sta vivendo un 2026 da incubo, con l'eliminazione dalla Coppa Italia, della quale era detentore, che fa malissimo. Due squadre che si ritrovano nella terra di mezzo senza quasi ambizioni.

Pronostico Torino-Bologna quote


Il Torino non brilla per rendimento interno, basti pensare che ha la peggior difesa nelle gare casalinghe: 20 reti incassate in 12 partite. La vittoria contro il Lecce del 1° febbraio ha posto fine a una sequenza di tre ko consecutivi. Squadra complessivamente in ripresa, considerando il pari a Firenze nell'ultimo turno di campionato. Bologna che sta vivendo un incubo: 4 sconfitte consecutive in Serie A e una vittoria nelle ultime 12. L'ultima trasferta ha visto i felsinei sprecare un vantaggio di due reti e perdere 3-2 contro il Genoa. Nelle ultime 5 trasferte il Bologna ha sia segnato che subito almeno un gol. Gli ultimi confronti sorridono al Bologna, ma spesso sono stati match bloccati (quattro clean sheet rossoblù nelle ultime cinque sfide e 0-0 all’andata). Il Torino in casa sta ritrovando solidità difensiva, mentre il Bologna arriva da un periodo complicato soprattutto in fase offensiva e di risultati. I presupposti sono quelli di una partita equilibrata e non particolarmente ricca di reti. Per questo nelle quote pronostico Torino-Bologna, il segno UNDER 2.5 è dato a:

Pronostico Torino-Bologna: UNDER 2.5
Torino-Bologna pronostico, i precedenti


Confronto numero 161 tra le due squadre, col bilancio che pende in favore del Torino: 59 vittorie contro le 53 del Bologna. 48 i pareggi. I tre risultati si sono alternati negli ultimi 3 Torino-Bologna, con la vittoria granata che è quella che manca da più tempo: 1-0 nel marzo 2023. Vincenzo Italiano in leggero vantaggio negli scontri con Marco Baroni: 3 vittorie a 2 con 2 pareggi.

Pronostico marcatore Torino-Bologna


Tra i possibili protagonisti di Torino-Bologna spicca il nome di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino non sta vivendo un periodo facile, con un solo segnato nel 2026, il 4 gennaio contro il Verona. È rientrato a partita in corso contro la Fiorentina dopo aver saltato 3 partite, ma Baroni conta di recuperarlo e inserirlo titolare. E nelle scommesse Torino-Bologna, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico Marcatore Torino-Bologna: SIMEONE SEGNA
Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Torino-Bologna è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 15 febbraio alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

