Pronostico Cagliari-Lecce, all'Unipol Domus punti pesanti per la salvezza

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:45
di Lorenzo Zoppi

La 25a giornata di Serie A si chiude lunedì sera all’Unipol Domus con una sfida delicata in chiave salvezza: il Cagliari, protagonista di un ottimo momento con tre vittorie consecutive, ospita un Lecce che cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda. Un incrocio che può indirizzare la corsa verso la permanenza e che mette di fronte due squadre divise da pochi punti ma con stati di forma differenti.

Pronostico Cagliari-Lecce quote


Il Cagliari arriva all’appuntamento dell’Unipol Domus con numeri importanti: due successi interni di fila contro Juventus ed Hellas Verona e la possibilità di centrare la terza vittoria casalinga consecutiva, evento che in Serie A manca dal 2019. I sardi hanno vinto le ultime due sfide contro il Lecce e sono rimasti imbattuti in 10 delle 11 gare interne contro i salentini nel massimo campionato. Inoltre, dopo due clean sheet di fila in casa, la squadra rossoblù sta ritrovando solidità difensiva.
Il Lecce, invece, ha raccolto un solo punto nelle ultime sei trasferte e ha segnato appena una rete nel periodo. L’assenza di Banda pesa, considerando che senza l’esterno zambiano i giallorossi hanno sempre perso in questo campionato. Anche i numeri offensivi lontano da casa (0.68 gol di media) raccontano di una squadra che fatica a incidere. Nelle quote pronostico Cagliari-Lecce, l’Over 0.5 rappresenta la soluzione più prudente. I precedenti tra le due squadre raramente si chiudono senza reti e, considerando la posta in palio e i numeri offensivi interni dei rossoblù.

Pronostico Cagliari-Lecce: OVER 0.5
Cagliari-Lecce pronostico, i precedenti


Sono 23 i confronti totali in Serie A tra le due squadre: bilancio leggermente favorevole al Cagliari con 8 vittorie contro le 6 del Lecce e 9 pareggi. All’Unipol Domus i sardi hanno vinto 5 delle ultime 10 sfide, con una differenza reti di 16-8. L’ultimo successo esterno del Lecce risale al 2012. La media gol nei precedenti è di 2.6 a partita, con il risultato di 1-1 tra i più frequenti in assoluto.

Pronostico marcatore Cagliari-Lecce


Tra i possibili protagonisti riflettori puntati su Sebastiano Esposito, che agirà nel tridente offensivo disegnato da Pisacane e rappresenta uno dei riferimenti tecnici principali del Cagliari. Con Kilicsoy al suo fianco e un centrocampo dinamico alle spalle, l’ex Inter avrà spazio per muoversi tra le linee contro una difesa del Lecce priva di Banda in fase offensiva e chiamata a coprire molto campo. Considerando anche la tendenza dei rossoblù a colpire nella parte centrale del primo tempo, Esposito resta una delle opzioni più interessanti nelle scommesse Cagliari-Lecce.

Pronostico Marcatore Cagliari Lecce: ESPOSITO SEGNA
Dove vedere Cagliari-Lecce in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Cagliari-Lecce è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 16 febbraio alle 20.45 all’Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile in diretta sia su SKY che su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 20:30, oltre che in streaming tramite le rispettive app su smartphone, tablet e PC.

