Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La 28esima giornata della Serie A propone la sfida tra Bologna e Verona. Le due squadre si affronteranno domenica alle 15:00 al Dall'Ara di Bologna, in una partita che mette in palio punti importanti per la corsa agli obiettivi stagionali di entrambe.

Pronostico Bologna-Verona quote


Il Bologna sembra essersi lasciato alle spalle il periodo più complicato della stagione: i rossoblù arrivano alla sfida dopo tre vittorie consecutive, con quattro gol segnati e soltanto uno subito, numeri che testimoniano una solidità ritrovata. Un segnale importante per la squadra guidata da Vincenzo Italiano, che ora punta a dare continuità ai risultati per rilanciarsi nella corsa a un piazzamento europeo. Situazione opposta invece per l'Hellas Verona: ultimi in classifica e con la peggior difesa del campionato, gli scaligeri non riescono a invertire la rotta. Il pareggio nello scontro diretto contro il Pisa aveva fatto intravedere qualche segnale positivo, ma nemmeno l'arrivo in panchina di Sammarco ha portato la svolta sperata: tre sconfitte nelle ultime tre partite e sette gol subiti raccontano di una squadra ancora in grande difficoltà. E nelle quote Bologna-Verona, l'esito MULTIGOAL 2-4 è offerto a:

Bologna Verona pronostico, i precedenti


La storia dei confronti diretti sorride al Bologna. Nei 77 precedenti complessivi contro l'Hellas Verona, i rossoblù sono nettamente avanti con 35 vittorie, contro le 15 degli scaligeri, mentre 27 sfide si sono concluse in parità. Un trend confermato anche dai risultati più recenti: il Bologna ha infatti vinto quattro degli ultimi cinque incroci tra le due squadre.
Lo Stadio Dall'Ara si è rivelato storicamente un campo particolarmente difficile per il Verona, capace di imporsi solo una volta negli ultimi dieci anni. Proprio il precedente più recente, però, può rappresentare un segnale incoraggiante per gli ospiti: nella scorsa stagione gli scaligeri espugnarono Bologna con un rocambolesco 2-3, deciso dalle reti di Sarr e Tengstedt, oltre all'autogol di Santiago Castro.

Pronostico marcatore Bologna-Verona


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Bologna e Verona potrebbe esserci Jens Odgaard. L'attaccante danese punta a scalare nuovamente le gerarchie offensive della squadra guidata da Vincenzo Italiano dopo il gol pesantissimo realizzato contro il Pisa nell'ultima giornata di Serie A. Nonostante appena 45 minuti complessivi giocati nelle ultime cinque partite, l'ex AZ Alkmaar spera di ritagliarsi uno spazio più importante nelle rotazioni rossoblù. Un segnale, in questo senso, potrebbe arrivare proprio dalla sfida contro il Verona, avversario a cui Odgaard ha già segnato nella gara d'andata. E nelle scommesse Bologna-Verona, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Bologna-Verona in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Bologna-Verona è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 marzo alle 15:00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

