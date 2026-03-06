Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 28^ giornata di Serie A:
NAPOLI-TORINO - Venerdì 6 marzo, ore 20.45
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Vlasic; Zapata. Allenatore: D'Aversa.
---------------------------
CAGLIARI-COMO - Sabato 7 marzo, ore 15.00
CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Sulemana, Adopo, Obert; Folorunsho; Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
---------------------------
ATALANTA-UDINESE - Sabato 7 marzo, ore 18.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Mlacic, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
---------------------------
JUVENTUS-PISA - Sabato 7 marzo, ore 20.45
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
---------------------------
LECCE-CREMONESE - Domenica 8 marzo, ore 12.30
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Banda. Allenatore: Di Francesco.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
---------------------------
BOLOGNA-HELLAS VERONA - Domenica 8 marzo, ore 15.00
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, De Silvestri; Sohm, Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe. Allenatore: Italiano.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Bradaric, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
---------------------------
FIORENTINA-PARMA - Domenica 8 marzo, ore 15.00
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
---------------------------
GENOA-ROMA - Domenica 8 marzo, ore 18.00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Koné, Rensch; Pellegrini, Cristante; Malen. Allenatore: Gasperini.
---------------------------
MILAN-INTER - Domenica 8 marzo, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
---------------------------
LAZIO-SASSUOLO - Lunedì 9 marzo, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Lauriente. Allenatore: Grosso.
