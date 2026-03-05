Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni

© foto di www.imagephotoagency.it
di Lorenzo Zoppi

La 28esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Napoli e Torino, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona.

Pronostico Napoli-Torino quote


Il Napoli arriva all'appuntamento dopo aver ritrovato entusiasmo grazie al gol allo scadere di Romelu Lukaku, decisivo per archiviare la sconfitta contro l'Atalanta e consolidare il terzo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte resta l'unica ancora imbattuta tra le mura amiche, anche se il rendimento recente racconta di qualche rallentamento: nelle ultime 5 gare casalinghe sono arrivati tre pareggi e due vittorie.

Il Torino, invece, potrebbe aver trovato la svolta. All'esordio in panchina di Roberto D'Aversa, i granata hanno ritrovato un successo che mancava da un mese, superando la Lazio e conquistando tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Un'iniezione di fiducia che potrebbe cambiare l'inerzia della stagione. E nelle quote Napoli-Torino, l'esito NO GOAL è offerto a:

Napoli Torino pronostico, i precedenti


I precedenti tra Napoli e Torino sorridono agli azzurri. Nei 163 confronti complessivi, il Napoli guida con 56 vittorie contro le 46 dei granata, mentre sono 61 i pareggi. Restringendo il dato alle sfide disputate allo Stadio Maradona, il quadro diventa ancora più favorevole ai partenopei: il Torino ha infatti vinto una sola volta in Campania negli ultimi trent'anni, nella stagione 2008/2009. L'ultimo incrocio più recente è la gara d'andata di questa stagione vinta 1-0 dal Torino in casa grazie alla rete di Simeone. L'ultima sfida al Maradona invece risale alla scorsa stagione, quando il Napoli si impose 2-0 grazie alla doppietta di Scott McTominay.

Pronostico marcatore Napoli-Torino


Tra i possibili protagonisti della semifinale tra Lazio e Atalanta potrebbe esserci Rasmus Hojlund. Il centravanti danese sta vivendo un buon momento di forma, con 3 gol nelle ultime 4 partite di Serie A e, in attesa del pieno recupero di Romelu Lukaku, sta guidando al meglio il centro dell'attacco biancoceleste. Non ha ancora trovato il gol contro il Torino in carriera, ma la sfida di venerdì potrebbe rappresentare l'occasione ideale per lasciare il segno e ribadire il proprio valore, proprio mentre i riflettori iniziano a riaccendersi sul rientro del bomber belga. E nelle scommesse Napoli-Torino, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Torino è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 6 marzo alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

