Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni

La 28esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Napoli e Torino, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ilarriva all'appuntamento dopo aver ritrovato entusiasmo grazie al gol allo scadere di Romelu Lukaku, decisivo per archiviare la sconfitta contro l'Atalanta e consolidare il terzo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte resta l'unica ancora imbattuta tra le mura amiche, anche se il rendimento recente racconta di qualche rallentamento: nelle ultime 5 gare casalinghe sono arrivati tre pareggi e due vittorie.

Il Torino, invece, potrebbe aver trovato la svolta. All'esordio in panchina di Roberto D'Aversa, i granata hanno ritrovato un successo che mancava da un mese, superando la Lazio e conquistando tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Un'iniezione di fiducia che potrebbe cambiare l'inerzia della stagione. E nelle quote Napoli-Torino, l'esito NO GOAL è offerto a:

Napoli Torino pronostico, i precedenti

I precedenti tra Napoli e Torino sorridono agli azzurri. Nei 163 confronti complessivi, il Napoli guida con 56 vittorie contro le 46 dei granata, mentre sono 61 i pareggi. Restringendo il dato alle sfide disputate allo Stadio Maradona, il quadro diventa ancora più favorevole ai partenopei: il Torino ha infatti vinto una sola volta in Campania negli ultimi trent'anni, nella stagione 2008/2009. L'ultimo incrocio più recente è la gara d'andata di questa stagione vinta 1-0 dal Torino in casa grazie alla rete di Simeone. L'ultima sfida al Maradona invece risale alla scorsa stagione, quando il Napoli si impose 2-0 grazie alla doppietta di Scott McTominay.

Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 6 marzo alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

