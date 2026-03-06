Pronostico Juventus-Pisa, precedenti a senso unico: dominio bianconero

La Juventus torna in campo per la 28esima giornata di Serie A con un solo obiettivo: tornare alla vittoria. Dopo oltre un mese senza successi, i bianconeri ospitano il Pisa allo Stadium, pronti a riprendere il cammino verso il quarto posto.

Pronostico Juventus-Pisa quote

Laarriva alla sfida con entusiasmo ritrovato dopo il pareggio in extremis contro la Roma. Nonostante la prima sconfitta stagionale in casa subita contro il Como, i bianconeri restano solidi allo Stadium, dove vantano una delle migliori difese e il secondo miglior attacco del campionato. Ora l'obiettivo è tornare a conquistare i tre punti, che mancano dal netto 3-0 contro il Napoli di fine gennaio. Il, invece, fatica lontano dalle mura amiche: è l'unica squadra di Serie A a non aver ancora vinto in trasferta, con 8 pareggi, 5 sconfitte e 27 gol subiti (peggior difesa esterna del torneo). Dopo 4 ko nelle ultime 5 gare, ai toscani servirà l'impresa a Torino. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Juventus-Pisa: OVER 2,5 1.60 info 1.60 info 1.62 info 1.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Juventus Pisa pronostico, i precedenti

Il bilancio dei confronti tra Juventus e Pisa parla chiaro: sui 18 precedenti, i bianconeri hanno dominato con 13 vittorie, 4 pareggi e una sola affermazione toscana. Va precisato che il Pisa non ha mai battuto la Juventus in campionato: l'unico successo risale al 1987, in Coppa Italia, con un 2-1 a favore dei toscani. Anche la storia recente conferma il predominio della squadra di casa: la Juventus ha vinto le ultime 9 sfide contro il Pisa e, considerando solo le gare giocate a Torino, il bilancio è perfetto con 8 vittorie su 8. Nonostante ciò, i bianconeri non sono quasi mai riusciti a blindare la porta: il Pisa ha trovato almeno un gol in 7 delle 8 trasferte torinesi.

Pronostico marcatore Juventus-Pisa

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Pisa potrebbe esserci. L'esterno portoghese, autore di un gol spettacolare contro la Roma dopo oltre due mesi di digiuno, ha dichiarato: "Per diventare di un altro livello, devo fare più gol. Voglio lavorare tanto su questo, perché so che chi gioca in avanti alla Juve deve fare gol". L'auspicio di Spalletti è che quel mancino al volo non solo sblocchi il tabellino dell'ex Porto, ma migliori soprattutto la sua incisività vicino alla porta, rendendolo un pericolo costante per qualsiasi difesa avversaria. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Pisa: CONCEICAO SEGNA 2.80 info 2.90 info 2.75 info 2.90 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Juventus-Pisa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 7 marzo alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: