Pronostico Juventus-Pisa, precedenti a senso unico: dominio bianconero

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La Juventus torna in campo per la 28esima giornata di Serie A con un solo obiettivo: tornare alla vittoria. Dopo oltre un mese senza successi, i bianconeri ospitano il Pisa allo Stadium, pronti a riprendere il cammino verso il quarto posto.

Pronostico Juventus-Pisa quote


La Juventus arriva alla sfida con entusiasmo ritrovato dopo il pareggio in extremis contro la Roma. Nonostante la prima sconfitta stagionale in casa subita contro il Como, i bianconeri restano solidi allo Stadium, dove vantano una delle migliori difese e il secondo miglior attacco del campionato. Ora l'obiettivo è tornare a conquistare i tre punti, che mancano dal netto 3-0 contro il Napoli di fine gennaio. Il Pisa, invece, fatica lontano dalle mura amiche: è l'unica squadra di Serie A a non aver ancora vinto in trasferta, con 8 pareggi, 5 sconfitte e 27 gol subiti (peggior difesa esterna del torneo). Dopo 4 ko nelle ultime 5 gare, ai toscani servirà l'impresa a Torino. E nelle quote Juventus-Pisa, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Juventus-Pisa: OVER 2,5
Juventus Pisa pronostico, i precedenti


Il bilancio dei confronti tra Juventus e Pisa parla chiaro: sui 18 precedenti, i bianconeri hanno dominato con 13 vittorie, 4 pareggi e una sola affermazione toscana. Va precisato che il Pisa non ha mai battuto la Juventus in campionato: l'unico successo risale al 1987, in Coppa Italia, con un 2-1 a favore dei toscani. Anche la storia recente conferma il predominio della squadra di casa: la Juventus ha vinto le ultime 9 sfide contro il Pisa e, considerando solo le gare giocate a Torino, il bilancio è perfetto con 8 vittorie su 8. Nonostante ciò, i bianconeri non sono quasi mai riusciti a blindare la porta: il Pisa ha trovato almeno un gol in 7 delle 8 trasferte torinesi.

Pronostico marcatore Juventus-Pisa


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Pisa potrebbe esserci Francisco Conceicao. L'esterno portoghese, autore di un gol spettacolare contro la Roma dopo oltre due mesi di digiuno, ha dichiarato: "Per diventare di un altro livello, devo fare più gol. Voglio lavorare tanto su questo, perché so che chi gioca in avanti alla Juve deve fare gol". L'auspicio di Spalletti è che quel mancino al volo non solo sblocchi il tabellino dell'ex Porto, ma migliori soprattutto la sua incisività vicino alla porta, rendendolo un pericolo costante per qualsiasi difesa avversaria. E nelle scommesse Juventus-Pisa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Pisa: CONCEICAO SEGNA
Dove vedere Juventus-Pisa in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Pisa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 7 marzo alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

