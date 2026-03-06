Pronostico Cagliari-Como, Fabregas vede il quarto posto

Il sabato di Serie A si apre all'Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Como. I sardi cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico, mentre i lariani arrivano dalla prova opaca in Coppa Italia con l'obiettivo di riscattarsi e trovare continuità in campionato.

Pronostico Cagliari-Como quote

Ilsta attraversando un periodo complicato: la squadra di Pisacane non riesce a vincere da oltre un mese, con due pareggi e due sconfitte nelle ultime 4 partite, avvicinandosi pericolosamente al terzultimo posto ora distante solo sei punti. Anche tra le mura amiche il rendimento lascia a desiderare: finora i sardi hanno conquistato solo 4 vittorie con 4 pareggi e 5 sconfitte.

Dall'altra parte, il Como continua la sua scalata verso il quarto posto, valido per la Champions League: grazie a due successi consecutivi contro Juventus e Lecce, la squadra di Cesc Fabregas è balzata al quinto posto, a soli 3 punti dalla Roma quarta. Il rendimento in trasferta è ancora più impressionante: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite lontano dal loro pubblico. E nelle quote Cagliari-Como, l'esito GOAL è offerto a:

Cagliari Como pronostico, i precedenti

I precedenti tra Cagliari e Como raccontano una storia equilibrata ma con un leggero vantaggio per i sardi. Sono 52 gli scontri totali, con 20 vittorie del Cagliari contro le 17 del Como e 15 pareggi. Nella scorsa stagione, la sfida in Sardegna si chiuse 1-1 con le reti di Piccoli e Cutrone, mentre al ritorno furono i lariani a imporsi 3-1: all'iniziale vantaggio di Adopo risposero Caqueret, Strefezza e Cutrone. In questa stagione, invece, la sfida d'andata al Sinigaglia si è chiusa sullo 0-0. Da sottolineare che il Como in Serie A non ha mai vinto in terra sarda, con due pareggi e due sconfitte.

Pronostico marcatore Cagliari-Como

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cagliari e Como spicca. Rimasto a riposo nella recente partita di Coppa Italia, l'attaccante greco è pronto a riprendersi il ruolo di centravanti sabato. Con un gol e un assist nelle ultime due gare disputate, Douvikas si conferma uno degli uomini più pericolosi del reparto offensivo lariano e in questa stagione ha già messo a segno 12 reti tra campionato e Coppa Italia. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Cagliari-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 7 marzo alle 15:00 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

