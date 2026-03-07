Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione

Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
di Lorenzo Zoppi

La domenica di Serie A si apre con uno scontro diretto che può valere una stagione. Al Via del Mare va in scena Lecce-Cremonese, una sfida delicatissima in chiave salvezza che mette in palio punti pesanti e un pezzo di futuro.

Pronostico Lecce-Cremonese quote


Il Lecce arriva all'appuntamento con due sconfitte consecutive sulle spalle, maturate però contro avversari di spessore come Inter e Como. I salentini possono aggrapparsi a una discreta solidità difensiva: i 36 gol subiti rappresentano un dato comunque migliore rispetto a quello delle altre dirette concorrenti per la salvezza. A pesare è invece la scarsa produzione offensiva, con il peggior attacco del campionato.

La Cremonese, dopo essere stata a lungo una delle sorprese della stagione, sta vivendo una fase di evidente difficoltà. Le 9 sconfitte e i 4 pareggi nelle ultime 13 giornate hanno fatto precipitare la formazione di Nicola in classifica, ridimensionandone le ambizioni. L'ultimo successo, però, resta un ricordo significativo: il netto 2-0 dell'andata proprio contro il Lecce, un precedente che i grigiorossi sperano di poter sfruttare anche in questa delicata sfida salvezza. E nelle quote Lecce-Cremonese, l'esito X2 è offerto a:

Pronostico Lecce-Cremonese: X2
netwin1.62info
bet3651.65info
admiralbet1.69info
betflag1.68info
Lecce Cremonese pronostico, i precedenti


Il bilancio dei precedenti tra Lecce e Cremonese racconta di una sfida storicamente equilibrata, anche se con un leggero vantaggio per i salentini: sui 44 confronti complessivi, il Lecce ha conquistato 17 vittorie contro le 14 dei grigiorossi, con 13 pareggi a completare il quadro. L'ultimo incrocio, nella gara d'andata allo Zini, ha sorriso alla Cremonese, capace di imporsi 2-0 grazie alle reti di Bonazzoli e Sanabria. In Salento, però, la musica cambia: nelle ultime 7 sfide giocate al Via del Mare si registrano 5 successi del Lecce e 2 pareggi, mentre l'ultima vittoria esterna della Cremonese risale addirittura alla stagione 1993/94 di Serie A. Numeri che impongono attenzione alla squadra di Nicola in vista di una trasferta storicamente complicata.

Pronostico marcatore Lecce-Cremonese


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Lecce e Cremonese potrebbe esserci Federico Bonazzoli. L'attaccante italiano, a digiuno da 13 partite, ha segnato il suo ultimo gol in campionato proprio contro i salentini nella gara d'andata. Nicola spera che questa possa essere la partita giusta per riaccendere il suo terminale offensivo, un gol che, vista l'importanza della sfida in chiave salvezza, potrebbe avere un peso determinante per l'intera stagione della Cremonese. E nelle scommesse Lecce-Cremonese, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lecce-Cremonese: BONAZZOLI SEGNA
netbet4.50info
starcasino4.50info
snai4.40info
williamhill4.06info
Dove vedere Lecce-Cremonese in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Lecce-Cremonese è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 marzo alle 12:30 allo Stadio Via del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

