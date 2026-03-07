Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:05Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La 28esima giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Parma. Le due squadre scenderanno in campo domenica alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in una sfida cruciale per la lotta salvezza.

Pronostico Fiorentina-Parma quote


La Fiorentina arriva alla sfida dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo dell'Udinese, un risultato che ha riportato alla luce le fragilità della formazione guidata da Paolo Vanoli. Le due vittorie e il pareggio ottenuti nelle giornate precedenti sembravano aver segnato una possibile svolta nella stagione viola, ma l'ultimo turno ha confermato quell'instabilità che accompagna i toscani ormai dall'inizio della stagione. Situazione decisamente più positiva invece per il Parma: grazie a tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, la squadra allenata da Cuesta è riuscita ad allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. I gialloblù hanno ritrovato solidità difensiva e un altro risultato positivo potrebbe rappresentare un passo molto importante verso la salvezza. E nelle quote Fiorentina-Parma, l'esito NO GOAL è offerto a:

Pronostico Fiorentina-Parma: NO GOAL
Fiorentina Parma pronostico, i precedenti


La storia dei confronti tra Fiorentina e Parma è equilibrata, con un leggero vantaggio per i viola: nei 71 precedenti complessivi, la Fiorentina ha vinto 25 volte, il Parma 20, mentre 26 sfide si sono concluse in pareggio. Guardando però solo alle gare giocate in Toscana, il bilancio non migliora molto per i viola: le ultime quattro sfide casalinghe si sono chiuse tutte in parità, con l'ultima vittoria della Fiorentina che risale alla stagione 2014-2015, quando la squadra si impose 3-0 grazie ai gol di Gonzalo Rodriguez, Gilardino e Mohamed Salah. Il Parma, dal canto suo, è riuscito a vincere in trasferta solo due volte negli ultimi dieci anni, l'ultima nel 2018 grazie al gol di Roberto Inglese.

Pronostico marcatore Fiorentina-Parma


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Fiorentina e Parma potrebbe esserci Giovanni Fabbian. Il centrocampista ha segnato il suo ultimo gol in stagione proprio contro la Fiorentina, prima del trasferimento in viola nel mercato di gennaio. A Firenze non è ancora riuscito a incidere come ci si aspettava, con la dirigenza viola e Vanoli che continuano a sperare in una maggiore incisività da parte del giovane talento, che alla corte di Vincenzo Italiano aveva mostrato grandi qualità. Con Kean non al meglio e il rendimento altalenante di Gudmundsson, potrebbe essere lui a giocare un ruolo decisivo nella partita di domenica. E nelle scommesse Fiorentina-Parma, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Parma: FABBIAN SEGNA
Dove vedere Fiorentina-Parma in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Fiorentina-Parma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 marzo alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

