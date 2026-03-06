Pronostico Atalanta-Udinese, Palladino vuole continuare la scalata

Archiviato l'impegno in Coppa Italia, l'Atalanta torna a concentrarsi sul campionato. E nella 28esima giornata di Serie A, i nerazzurri scendono in campo alla New Balance Arena contro l'Udinese di Runjaic.

Pronostico Atalanta-Udinese quote

L'arriva dalla prima sconfitta del 2026 in Serie A: al Mapei contro il Sassuolo è arrivato un ko pesante, sia per il modo in cui è maturato - con i nerazzurri in superiorità numerica per gran parte della gara - sia perché una vittoria avrebbe permesso alla squadra di Raffaele Palladino di entrare nelle prime cinque posizioni della classifica.

Situazione diversa invece per l'Udinese, che nell'ultimo turno è riuscita a interrompere una serie di tre sconfitte consecutive superando con un netto 3-0 la Fiorentina. La squadra di Runjaic cerca ora continuità, ma dovrà invertire il recente trend lontano da casa: nelle ultime due trasferte, infatti, sono arrivate altrettante sconfitte contro Lecce e Bologna. E nelle quote Atalanta-Udinese, l'esito SEGNA CASA è offerto a:

Atalanta Udinese pronostico, i precedenti

I precedenti tra Atalanta e Udinese sono complessivamente 97 e raccontano di un confronto storicamente equilibrato. Il bilancio vede però i friulani leggermente avanti con 33 vittorie, contro le 31 della Dea, mentre i pareggi sono 33. La sfida d'andata di questa stagione è stata vinta 1-0 dall'Udinese grazie al gol di Zaniolo, un successo che ha interrotto un lunghissimo digiuno: prima di quella gara, infatti, l'Atalanta era rimasta imbattuta per 15 partite consecutive negli scontri diretti, con l'ultima vittoria bianconera che risaliva addirittura al 2017.

L'ultimo successo della Dea a Bergamo risale invece alla scorsa stagione, quando i nerazzurri si imposero 2-1: dopo l'iniziale vantaggio firmato da Kamara, arrivarono la rete di Mario Pasalic e l'autogol di Isaak Touré a ribaltare il risultato.

Pronostico marcatore Atalanta-Udinese

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Atalanta e Udinese potrebbe esserci. Rimasto a riposo nella semifinale di Coppa Italia disputata allo Stadio Olimpico, il centravanti italiano è pronto a riprendersi il centro dell'attacco della Dea. L'attaccante conosce bene i friulani: contro l'Udinese ha infatti realizzato due gol nelle ultime quattro sfide. In questa stagione di Serie A, però, non trova la rete dalla gara interna contro il Parma di fine gennaio. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Atalanta-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 7 marzo alle 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

