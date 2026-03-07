Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Juventus Pisa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato sera, alle 20:45, l'Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida tra Juventus e Pisa. I bianconeri non possono permettersi altri passi falsi nella corsa alla zona Champions, mentre i toscani vanno a caccia di punti pesanti per alimentare le speranze salvezza. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Pisa, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Pisa.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Pisa: 3-1
snai12.00
williamhill11.00
vincitu12.00
eurobet12.00
Quote risultato esatto Juventus-Pisa, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Pisa più giocato online: si tratta della vittoria dei bianconeri per 2-0.

Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori, a cominciare dai precedenti tra le due squadre: la Juventus ha sempre battuto il Pisa in casa, con un eloquente 8 su 8. A questo si aggiunge il rendimento esterno dei toscani, unica squadra del campionato a non aver ancora conquistato una vittoria in trasferta. Numeri che rendono il 2-0 un risultato tutt'altro che sorprendente.

Pronostico risultato esatto Juventus-Pisa: 2-0
domusbet5.40
admiralbet5.90
betflag5.50
marathonbet5.50
Quote risultato esatto Juventus-Pisa, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Pisa è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, lo scenario più accreditato è quello di una Juventus capace di prendere in mano la partita e imporre il proprio ritmo. La squadra di Spalletti, pur reduce da risultati altalenanti, nelle ultime uscite ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario per intensità e qualità delle trame offensive.

Resta però qualche margine di incertezza nell'arco dei 90 minuti: i bianconeri hanno spesso concesso qualcosa di troppo, lasciando spazi che potrebbero essere sfruttati anche dal Pisa. Per questo motivo, tra i possibili sviluppi della gara si fanno strada ipotesi in cui la Juventus riesca comunque a conquistare i tre punti, ma senza necessariamente mantenere la porta inviolata.

Juventus-Pisa quote risultato esatto: 2-1/3-1/4-1
lottomatica4.00
planetwin3654.20
starvegas4.25
betsson4.00
