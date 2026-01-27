Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8

Pronostico Borussia Dortmund-Inter leggermente in favore degli ospiti. I nerazzurri volano in Germania già certi almeno dei playoff, ma con l'ambizione di conquistare tre punti che potrebbero spalancare le porte della qualificazione diretta.

Pronostico Borussia Dortmund-Inter quote

Ilha confermato la sua solidità in campionato - dove occupa stabilmente il secondo posto e ha collezionato 4 vittorie nelle ultime 5 partite - ma vuole chiudere al meglio anche il percorso in Champions League. Il pareggio contro il Bodo/Glimt e la sconfitta contro il Tottenham hanno complicato i piani, ma con 11 punti i gialloneri possono ancora ambire a una qualificazione diretta. L', invece, arriva in Germania dopo un percorso inizialmente brillante caratterizzato da 4 vittorie consecutive con appena un gol subito. Le successive 3 sconfitte hanno però complicato i piani di Chivu, facendo scivolare i nerazzurri al 14esimo posto nel girone. Ora, per l'Inter, anche una vittoria contro il Dortmund potrebbe non bastare a evitare i playoff. E nelle, l'esito MULTIGOAL 1-5 offerto a:

Pronostico Borussia Dortmund-Inter: MULTIGOAL 1-5 8.00 info 1.08 info 1.10 info 1.08 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Borussia Dortmund Inter pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono leggermente all'Inter, che conduce il bilancio degli scontri diretti contro il Borussia Dortmund con 3 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nei sei confronti complessivi. L'ultimo incrocio risale alla stagione 2019/20, nella fase a gironi di Champions League. I nerazzurri vinsero 2-0 a San Siro grazie alle reti di Lautaro Martinez e Candreva, ma nella gara di ritorno al Signal Iduna Park il Dortmund completò una grande rimonta, imponendosi 3-2: vantaggio iniziale dell'Inter con Lautaro e Vecino, poi la rimonta tedesca firmata da Brandt e dalla doppietta di Hakimi. Un bilancio equilibrato che lascia aperta qualsiasi possibilità anche per il prossimo incontro.

Pronostico marcatore Borussia Dortmund-Inter

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca il nome di. Le due reti messe a segno nelle ultime due gare di campionato certificano l'eccellente stato di forma dell'attaccante argentino, attuale capocannoniere della Serie A con 12 gol. Il numero 10 nerazzurro ha già lasciato il segno anche in Europa, realizzando 4 reti nelle prime 6 partite di Champions League, e sembra avere un feeling particolare con il Borussia Dortmund: contro i gialloneri ha infatti già segnato 2 gol nei due scontri diretti giocati. La sua capacità di incidere nei momenti chiave potrebbe rivelarsi decisiva anche nella sfida di domani sera. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Borussia Dortmund-Inter: MARTINEZ SEGNA 3.00 info 2.80 info 2.58 info 2.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 28 gennaio alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: