Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico

Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Tutto pronto per il big match della domenica sera all'Olimpico: Roma e Milan si sfidano in una gara cruciale per la corsa alle posizioni di vertice. I giallorossi cercano una vittoria che permetta loro di ridurre il distacco dal secondo posto, mentre i rossoneri puntano a un successo che potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la qualificazione in Champions League.

Pronostico Roma-Milan quote


Il Milan arriva alla sfida dopo due vittorie consecutive contro Como e Lecce. La squadra di Allegri può inoltre vantare un rendimento esterno impressionante: sono l'unica squadra del campionato a non aver mai perso fuori casa, con quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque trasferte. La Roma, dal canto suo, si presenta all'Olimpico con la miglior difesa del campionato, avendo incassato soltanto cinque reti in dieci partite interne. Questa solidità ha compensato un attacco non sempre brillante e sarà probabilmente la base su cui i giallorossi proveranno a costruire la sfida contro il Milan. E nelle quote Roma-Milan, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

Pronostico Roma-Milan: UNDER 2,5
admiralbet1.50info
eurobet1.48info
netwin1.50info
vincitu1.49info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Roma Milan pronostico, i precedenti


Roma e Milan si sono affrontati complessivamente in 203 occasioni, con i rossoneri in vantaggio nel bilancio storico grazie a 86 vittorie contro le 54 dei giallorossi e 63 pareggi. La Roma ha vinto gli ultimi due confronti casalinghi contro il Milan, ma i rossoneri trovano comunque la rete all'Olimpico da nove partite consecutive. L'ultimo scontro, disputato a San Siro, si è concluso 1-0 per il Milan grazie alla rete decisiva di Pavlovic.

Anche il confronto tra i due allenatori aggiunge un dettaglio interessante: per Allegri, Gasperini è l'allenatore più affrontato in carriera, con 30 sfide che hanno prodotto un bilancio positivo di 14 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.

Pronostico marcatore Roma-Milan


Tra i possibili protagonisti di Roma-Milan c'è senza dubbio Donyell Malen, uomo copertina nella sua prima partita contro il Torino. L'olandese ha subito trovato il gol contro i granata e per poco non ha firmato una doppietta, se non fosse stato per la rete annullata per fuorigioco di pochi centimetri. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa, Malen ha già conquistato i tifosi e il tecnico Gian Piero Gasperini. "Se mettiamo in condizione Malen, questo fa tanti gol…", ha dichiarato il mister nel post partita, confermando quanto l'ambiente giallorosso creda nelle sue qualità, nonostante sia appena arrivato. E nelle scommesse Roma-Milan, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Roma-Milan: MALEN SEGNA
snai3.00info
bet3653.25info
starcasino3.30info
williamhill3.30info
Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Milan è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 25 gennaio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

