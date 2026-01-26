Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?

Martedì sera all'Artemio Franchi di Firenze va in scena l'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. Fiorentina e Como si affrontano in una sfida secca che vale l'accesso ai quarti, dove ad attendere la vincente c'è già il Napoli.

Pronostico Fiorentina-Como quote

Dopo una serie di quattro risultati utili consecutivi che sembravano aver indirizzato positivamente il prosieguo della stagione, la Fè caduta nuovamente in casa, sconfitta dal Cagliari. Un passo falso che riporta alla luce numeri preoccupanti, con 11 ko stagionali e 34 reti incassate in 22 gare. Di tutt'altro tenore il momento del, lanciato da uno stato di forma impressionante: nelle ultime due uscite i lombardi hanno travolto Lazio e Torino segnando nove gol senza subirne alcuno. Un percorso convincente anche in Coppa Italia, dove la squadra di Fabregas ha già eliminato Sudtirol e Sassuolo, guadagnandosi con merito la sfida contro i viola. E nelle, l'esito GOAL offerto a:

Pronostico Fiorentina-Como: GOAL 1.80

Fiorentina Como pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono sulla carta alla Fiorentina, avanti nel bilancio complessivo con 17 vittorie contro le 13 del Como, oltre a 7 pareggi nei 37 confronti totali. Numeri che però non raccontano fino in fondo la storia recente, decisamente più favorevole ai lombardi. Il Como ha infatti vinto le ultime due sfide consecutive, entrambe giocate al Franchi, ribaltando il fattore campo. L'ultimo incrocio risale alla gara d'andata di questa stagione: successo esterno per 2-1, con il Como capace di reagire al vantaggio iniziale firmato Mandragora grazie alle reti di Kempf e Addai.

Pronostico marcatore Fiorentina-Como

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca il nome di. L'attaccante greco del Como arriva al Franchi in un momento di forma eccellente: la doppietta messa a segno nell'ultimo turno contro il Torino lo ha portato a quota 8 gol in Serie A, al secondo posto nella classifica marcatori. L'ex Celta Vigo è uno degli uomini chiave della squadra di Fabregas e ha già lasciato il segno anche in Coppa Italia, dove con 3 reti nelle prime due gare è attualmente il capocannoniere della competizione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Como: DOUVIKAS SEGNA 3.00

Dove vedere Fiorentina-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 27 gennaio alle 21:00 all'Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

