Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions

Appena tre giorni dopo la sconfitta in Champions, l'Inter ha la possibilità di rialzarsi davanti al proprio pubblico. Domani, infatti, i nerazzurri aprono la 22esima giornata di Serie A affrontando il Pisa a San Siro.

Pronostico Inter-Pisa quote

Dopo la battuta d'arresto contro l'Arsenal, l'può comunque contare su un percorso in campionato quasi impeccabile: nelle ultime cinque giornate i nerazzurri hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio, mantenendo il primo posto in solitaria con tre punti di vantaggio sul Milan. Il, invece, continua a faticare: il gol del neo arrivato Durosinmi ha permesso di strappare un pareggio prezioso contro l'Atalanta, il terzo nelle ultime quattro gare, ma senza successi la squadra toscana resta al penultimo posto, invischiata nella zona retrocessione. E nelle, l'esito OVER 2,5 offerto a:

Pronostico Inter-Pisa: OVER 2,5 1.52 info 1.52 info 1.52 info 1.53 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter Pisa pronostico, i precedenti

I precedenti tra Inter e Pisa sono nettamente a favore della squadra milanese: nelle 29 sfide giocate finora, l'Inter ha ottenuto 15 vittorie, contro le 6 dei toscani, con 8 pareggi. I nerazzurri hanno dominato gli ultimi confronti, vincendo consecutivamente le ultime sei gare, inclusa la sfida d'andata all'Arena Garibaldi, chiusa 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. L'ultimo successo del Pisa risale alla stagione 1987/88, quando i toscani si imposero 2-1, mentre le rare vittorie nerazzurre a San Siro risalgono a un'altra epoca: 1924 e 1983.

Pronostico marcatore Inter-Pisa

Tra i possibili protagonisti di Inter-Pisa spicca il nome di. All'attaccante italiano sono bastati pochi minuti nel finale di Inter-Arsenal per prendersi la scena e catturare l'attenzione degli appassionati. Il suo impatto è stato immediato e devastante: grazie alla sua fisicità straripante ha messo in grande difficoltà quella che è la miglior difesa del torneo. Per questo motivo Chivu sta valutando di schierare il classe 2005 dal primo minuto contro il Pisa, con l'obiettivo di sfruttare il suo ottimo momento di forma, certificato anche dal gol realizzato nell'ultima gara casalinga di Serie A vinta contro il Lecce. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Pisa: PIO ESPOSITO SEGNA 2.25 info 2.28 info 2.00 info 2.15 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: