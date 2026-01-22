Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions

di Lorenzo Zoppi

Appena tre giorni dopo la sconfitta in Champions, l'Inter ha la possibilità di rialzarsi davanti al proprio pubblico. Domani, infatti, i nerazzurri aprono la 22esima giornata di Serie A affrontando il Pisa a San Siro.

Pronostico Inter-Pisa quote


Dopo la battuta d'arresto contro l'Arsenal, l'Inter può comunque contare su un percorso in campionato quasi impeccabile: nelle ultime cinque giornate i nerazzurri hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio, mantenendo il primo posto in solitaria con tre punti di vantaggio sul Milan. Il Pisa, invece, continua a faticare: il gol del neo arrivato Durosinmi ha permesso di strappare un pareggio prezioso contro l'Atalanta, il terzo nelle ultime quattro gare, ma senza successi la squadra toscana resta al penultimo posto, invischiata nella zona retrocessione. E nelle quote Inter-Pisa, l'esito OVER 2,5 offerto a:

Pronostico Inter-Pisa: OVER 2,5
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Inter Pisa pronostico, i precedenti


I precedenti tra Inter e Pisa sono nettamente a favore della squadra milanese: nelle 29 sfide giocate finora, l'Inter ha ottenuto 15 vittorie, contro le 6 dei toscani, con 8 pareggi. I nerazzurri hanno dominato gli ultimi confronti, vincendo consecutivamente le ultime sei gare, inclusa la sfida d'andata all'Arena Garibaldi, chiusa 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. L'ultimo successo del Pisa risale alla stagione 1987/88, quando i toscani si imposero 2-1, mentre le rare vittorie nerazzurre a San Siro risalgono a un'altra epoca: 1924 e 1983.

Pronostico marcatore Inter-Pisa


Tra i possibili protagonisti di Inter-Pisa spicca il nome di Francesco Pio Esposito. All'attaccante italiano sono bastati pochi minuti nel finale di Inter-Arsenal per prendersi la scena e catturare l'attenzione degli appassionati. Il suo impatto è stato immediato e devastante: grazie alla sua fisicità straripante ha messo in grande difficoltà quella che è la miglior difesa del torneo. Per questo motivo Chivu sta valutando di schierare il classe 2005 dal primo minuto contro il Pisa, con l'obiettivo di sfruttare il suo ottimo momento di forma, certificato anche dal gol realizzato nell'ultima gara casalinga di Serie A vinta contro il Lecce. E nelle scommesse Inter-Pisa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Pisa: PIO ESPOSITO SEGNA
Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Pisa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

