Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Roma Milan

Quote risultato esatto Roma MilanTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Domenica sera lo Stadio Olimpico sarà teatro di Roma-Milan, sfida di altissimo livello e fondamentale per la corsa alla Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Milan, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Milan.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Milan: 0-0
starcasino7.60info
bet3657.50info
williamhill7.60info
betflag7.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Roma-Milan, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Milan più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Una scelta che può essere spiegata da diversi fattori. Il Milan, ancora imbattuto in trasferta, si è confermato come una delle squadre più temibili lontano da San Siro, capace di segnare con continuità anche contro avversari di alto livello. La Roma, dal canto suo, vanta la miglior difesa casalinga del campionato, con appena cinque reti subite in dieci partite all'Olimpico. Questi dati, uniti all'importanza della sfida, portano gli scommettitori a prevedere una sfida equilibrata, in cui entrambe le squadre potrebbero optare per una gestione prudente e dividere la posta in palio.

Pronostico risultato esatto Roma-Milan: 1-1
admiralbet5.60info
netbet5.60info
vincitu5.60info
snai5.40info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Roma-Milan, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Roma-Milan è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, il risultato più scelto dagli scommettitori va nella direzione di una partita molto equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero avere la meglio.

Nonostante la difesa di ferro della Roma, tra i vari esiti si prevede comunque che il Milan riesca a trovare la rete, confermando un trend che dura da ben nove incontri consecutivi all'Olimpico contro i giallorossi.

Roma-Milan quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
sisal2.15info
bwin2.10info
domusbet2.11info
marathonbet2.18info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer.... Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Roma, in serata il big match contro il Milan, Il Romanista apre: "All or nothing"... Roma, in serata il big match contro il Milan, Il Romanista apre: "All or nothing"
Roma, difendere il quarto posto e sfatare il tabù dei big match: i due obiettivi... Roma, difendere il quarto posto e sfatare il tabù dei big match: i due obiettivi per la sfida al Milan
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Roma Milan Quote risultato esatto Roma Milan
Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel... Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria... Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo