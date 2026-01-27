Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta

Ultimo atto della League Phase per Monaco e Juventus. I bianconeri arrivano nel Principato già certi dei playoff, ma anche con l'ambizione di conquistare un posto tra le prime otto della classifica.

Pronostico Monaco-Juventus quote

Ilarriva all'appuntamento in un periodo molto complicato: in campionato i francesi stazionano a metà classifica con quattro ko nelle ultime cinque uscite; in Champions League sono ancora in corsa con 9 punti, ma l'ultima giornata si presenta come un vero e proprio dentro o fuori. Di tutt'altro segno lo stato di forma della, che si presenta a Monaco con rinnovata fiducia dopo il netto 3-0 inflitto al Napoli. I bianconeri, forti dei 12 punti già conquistati, sono certi almeno dei playoff, ma una vittoria potrebbe aprire le porte alla qualificazione diretta tra le prime otto. E nelle, l'esito OVER 2,5 offerto a:

Pronostico Monaco-Juventus: OVER 2,5 1.69 info 1.72 info 1.71 info 1.68 info

Monaco Juventus pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono alla Juventus. Sono infatti sei i confronti ufficiali tra Monaco e bianconeri, con un bilancio nettamente favorevole alla squadra italiana: quattro vittorie, un pareggio e una sola affermazione dei francesi. L'incrocio più recente risale alla stagione 2016/17, quando le due squadre si affrontarono in semifinale di Champions League. In quell'occasione la Juventus ebbe la meglio in entrambe le sfide, imponendosi 2-0 al Louis II grazie alla doppietta di Higuain e 2-1 allo Stadium, con le reti di Mandzukic e Dani Alves, mentre per il Monaco andò a segno un giovanissimo Kylian Mbappe. L'unica vittoria monegasca risale invece alla stagione 1997/98, sempre in semifinale, un successo per 3-2 che si rivelò però ininfluente ai fini della qualificazione, dopo il netto 4-1 conquistato dalla Juventus nella gara d'andata.

Pronostico marcatore Monaco-Juventus

Tra i possibili protagonisti della sfida di domani sera spicca il nome di. Diventato un perno fondamentale e ormai praticamente inamovibile dopo l'arrivo di Spalletti, il centrocampista americano ha assunto un ruolo sempre più centrale e decisivo con il passare delle partite. In Champions League, McKennie è attualmente il capocannoniere bianconero con 3 reti, al pari dell'infortunato Vlahovic, e ha lasciato il segno anche nell'ultima sfida contro il Benfica, firmando il gol del 2-0 che ha chiuso definitivamente l'incontro. La sua energia e la sua capacità di incidere potrebbero rivelarsi ancora una volta determinanti. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Monaco-Juventus: MCKENNIE SEGNA 5.30 info 5.75 info 5.80 info 6.00 info

Dove vedere Monaco-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 28 gennaio alle 21:00 allo Stade Louis II di Monaco. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

