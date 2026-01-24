Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario

di Lorenzo Zoppi

Domenica alle 18:00 va in scena Juventus-Napoli, sfida cruciale per gli equilibri della zona alta della classifica. Il pronostico pende leggermente dalla parte dei bianconeri, chiamati a un successo per rientrare stabilmente nella corsa alle prime quattro posizioni, mentre il Napoli è obbligato a fare risultato per non perdere ulteriore contatto con la vetta.

Pronostico Juventus-Napoli quote


La Juventus arriva alla sfida reduce dallo stop di Cagliari, una sconfitta che ha interrotto una striscia molto positiva di sei vittorie e un pareggio. I bianconeri possono però fare affidamento sul fattore Allianz Stadium, dove dall'inizio della stagione sono ancora imbattuti - primato condiviso proprio con il Napoli - e su una solidità difensiva di altissimo livello, testimoniata dalle sole otto reti incassate in campionato.

Il Napoli, dal canto suo, ha ritrovato il successo nell'ultimo turno superando il Sassuolo dopo tre pareggi consecutivi, ma il momento resta delicato. Gli azzurri devono fare i conti con numerosi infortuni e con alcune cessioni, una situazione che costringe Antonio Conte ad affrontare l'ennesima emergenza stagionale alla vigilia di una trasferta tanto affascinante quanto complessa. E nelle quote Juventus-Napoli, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Juventus-Napoli: OVER 0,5
Juventus Napoli pronostico, i precedenti


Juventus e Napoli si sono affrontate complessivamente in 185 occasioni, con un bilancio storico che sorride ai bianconeri: 85 vittorie della Juventus, 49 successi del Napoli e 51 pareggi. Il dato complessivo, però, contrasta con l'andamento degli ultimi anni, decisamente più favorevole agli azzurri, capaci di imporsi in 6 degli ultimi 10 scontri diretti, a fronte di 2 pareggi e appena 2 successi juventini. Anche guardando alle sfide disputate all'Allianz Stadium il trend resta equilibrato, con due vittorie bianconere, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. L'ultimo confronto, relativo alla gara d'andata, ha visto il Napoli imporsi 2-1 grazie alla doppietta di Højlund, con Yildiz a segno per la Juventus.

Quella della gara d'andata al Maradona è stata il primo confronto tra Spalletti e Conte. Un altro dato curioso riguarda proprio il tecnico salentino, che non ha mai vinto all'Allianz Stadium da avversario: con il Napoli solo un pareggio, mentre alla guida dell'Inter ha ottenuto due sconfitte e un altro pareggio.

Pronostico marcatore Juventus-Napoli


Tra i possibili protagonisti di Juventus-Napoli spicca il nome di Francisco Conceicao. L'attaccante portoghese sta gradualmente ritrovando la condizione dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare le ultime partite e ha già lanciato segnali incoraggianti. Nell'ultima uscita contro il Benfica è entrato nella ripresa, portando imprevedibilità e velocità sulla fascia: pochi minuti dopo il suo ingresso la Juventus ha prima sbloccato e poi chiuso una gara che fino a quel momento si era rivelata particolarmente bloccata. Considerati i numerosi impegni ravvicinati, Conceicao potrebbe partire dal primo minuto contro il Napoli, sfruttando le sue caratteristiche per mettere in difficoltà la retroguardia azzurra. E nelle scommesse Juventus-Napoli, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Napoli: CONCEICAO SEGNA
Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 25 gennaio alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

