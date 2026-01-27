Inter, Chivu: "Zielinski sia contento. Barella? Sembra non sia niente di grave"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Dortmund per parlare di Piotr Zielinski: "Deve essere contento per come sta giocando, dal punto di vista della qualità tecnica. Sta giocando anche in quella che non è una sua posizione e sta facendo il massimo".

La sua squadra ascolta il rumore dei nemici?

"Questa squadra lavora quotidianamente per essere competitiva e per aggiungere sempre qualcosa. Ci sono alti e bassi ma hanno sempre reagito in ogni situazione. Basta questo, stanno crescendo".

Un commento sul momento in campionato?

"Domani affrontiamo una squadra in salute. In questo stadio c'è grande energia. Dobbiamo essere pronti sotto ogni punto di vista. Sul campionato parleremo quando finirà questa partita. Questa squadra ha una rosa importante".

Come sta Barella? Difficile rinunciare a Lautaro?

"Nico ha avuto un risentimento e non è stato convocato, sembra non sia niente di grave. Lautaro non vuole mai riposare e noi non vogliamo mai fare a meno di tutti i 22 giocatori".

