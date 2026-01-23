Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato sera il Via del Mare sarà teatro di una sfida ad alta tensione tra Lecce e Lazio, chiamate a reagire dopo un periodo complicato. In palio ci sono punti pesanti, soprattutto per il morale, in una partita che mette di fronte due formazioni in difficoltà e alla ricerca di una svolta immediata.

Pronostico Lecce-Lazio quote


Il Lecce arriva all'appuntamento dopo quattro sconfitte consecutive che lo hanno fatto scivolare al terzultimo posto in classifica, riaccendendo con forza l'allarme salvezza. A preoccupare maggiormente è la sterilità offensiva: un solo gol segnato nelle ultime quattro gare e appena 13 reti complessive dall'inizio della stagione, numeri che fotografano le enormi difficoltà della squadra nel creare occasioni e capitalizzarle.

Non se la passa meglio la Lazio, reduce dalla pesante sconfitta contro il Como che sembra aver spento definitivamente le ambizioni europee dei biancocelesti. Il distacco proprio dai lariani, ora di nove punti, è significativo, ma a destare maggiore preoccupazione è soprattutto il clima che si respira in casa Lazio, tra risultati deludenti, continui alti e bassi e una squadra che fatica a trovare continuità e certezze sotto la guida di Sarri. E nelle quote Lecce-Lazio, l'esito GOAL è offerto a:

Lecce Lazio pronostico, i precedenti


I precedenti tra Lazio e Lecce sono nettamente a favore dei biancocelesti: in 48 confronti totali, i capitolini conducono con 23 vittorie contro le 13 dei salentini, mentre 12 partite sono terminate in pareggio. Anche la storia recente conferma la superiorità della Lazio, sebbene non siano mancati colpi di scena: negli ultimi cinque incontri, infatti, i biancocelesti hanno vinto tre volte, con il Lecce che è comunque riuscito ad imporsi in due occasioni. Lo scontro diretto più recente, disputato all'andata, è terminato 2-0 per la Lazio grazie alle reti di Guendouzi e Noslin, mentre nella partita precedente sempre all'Olimpico erano stati proprio i salentini a spuntarla con un sorprendente 0-1 firmato da Coulibaly.

Curioso il dato che riguarda il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: l'allenatore toscano non ha mai vinto al Via del Mare, nonostante abbia sempre guidato squadre considerate più blasonate sulla carta. Con la Juventus era riuscito solo a pareggiare (1-1), mentre con la Lazio ha perso le due trasferte disputate, entrambe per 2-1.

Pronostico sanzioni Lecce-Lazio


La situazione complicata delle due squadre potrebbe tradursi in una partita intensa e ricca di colpi di scena. La storia recente tra Lecce e Lazio sembra confermare questo scenario: nelle ultime cinque sfide giocate al Via del Mare tra le due squadre, sono stati estratti due cartellini rossi e assegnati tre calci di rigore. Anche le ultime partite casalinghe dei salentini confermano il clima acceso, con tre cartellini rossi negli ultimi tre incontri. Considerando che da ora in avanti ogni punto potrebbe risultare fondamentale, non è da escludere che in campo si veda una sfida caratterizzata da grande tensione e agonismo, con episodi che potrebbero richiedere l'intervento del VAR. E nelle scommesse Lecce-Lazio, la possibilità che il direttore di gara consulti il monitor VAR è offerta a:

Dove vedere Lecce-Lazio in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Lecce-Lazio è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 24 gennaio alle 20:45 allo Stadio Via del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

