Bologna, Italiano: "Giocare al Dall'Ara ci fa sentire invincibili. Fuori manca un po' di carattere"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, alla vigilia della trasferta di Cagliari ha parlato così della sosta e di cosa serve al Bologna per cambiare passo: "Mi viene da pensare un po' di carattere, personalità, gestione dei momenti, malizia. Dobbiamo cercare di innalzare tutti questi aspetti mentali e caratteriali quando siamo lontani dal nostro stadio con la nostra gente che ci fa sentire invincibile. Penso sia tutta una questione psicologica. Lo scorso anno a Cagliari avevamo reagito bene e fatto una grande partita: dobbiamo cercare di tirarci fuori come lo scorso anno."

Chi giocherà in porta domani?
"Giocherà Ravaglia perché è un ragazzo che merita, che ha aspettato il suo momento. Skorupski è arrivato negli ultimi giorni e quindi è giusto dare a Federico la sua possibilità. Sono tranquillissimo perché so che farà bene".

Quanto è stato importante per alcuni giocatori rimanere a Casteldebole a lavorare?
"Per quanto riguarda le scelte, chi ha lavorato per 15 giorni qui può avere grandi vantaggi di giocare".

