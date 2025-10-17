Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Roma-Inter, miglior difesa contro miglior attacco: chi avrà la meglio?

Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato sera lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico del big match della settima giornata di Serie A: Roma-Inter. La squadra di Gasperini, capolista e reduce da un avvio di stagione entusiasmante, vuole confermare il proprio primato davanti al pubblico di casa. Di fronte ci sarà però l'Inter, distante solo tre punti, determinata a riaprire la corsa al vertice.

Pronostico Roma-Inter quote


La Roma arriva all'appuntamento forte di tre vittorie consecutive, l'ultima ottenuta in rimonta sul campo della Fiorentina, dove la squadra di Gasperini ha dimostrato carattere e solidità. Solo due i gol subiti in sei giornate: una statistica che certifica la compattezza difensiva dei giallorossi, vero punto di forza di questo avvio di stagione. Di fronte, però, ci sarà il miglior attacco del campionato: l'Inter ha infatti già messo a segno 17 reti in sei gare. Riusciranno Lautaro e compagni a scardinare la rocciosa difesa capitolina? Nelle quote Roma-Inter, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Roma-Inter: OVER 0,5
betsson1.07info
marathonbet8.00info
netwin1.06info
betflag1.06info
Roma Inter pronostico, i precedenti


Sono ben 218 i precedenti tra Roma e Inter in Serie A: un grande classico del calcio italiano che nel corso dei decenni ha regalato spettacolo e rivalità. Il bilancio complessivo sorride ai nerazzurri, avanti con 98 vittorie contro le 63 della Roma, mentre i pareggi sono 57. Se però si restringe lo sguardo ai match giocati nella Capitale, la situazione cambia: in 104 confronti all'Olimpico, i giallorossi hanno avuto la meglio in 42 occasioni, contro le 35 vittorie interiste e 27 pareggi. Nella scorsa stagione entrambe le squadre riuscirono a imporsi in trasferta: all'andata fu l'Inter a espugnare l'Olimpico grazie al gol di Lautaro Martinez, mentre al ritorno, a San Siro, la Roma rispose con una vittoria firmata da Soulé.

Pronostico marcatore Roma-Inter


Tra i possibili protagonisti del big match dell'Olimpico potrebbe esserci Paulo Dybala. L'attaccante argentino, ancora alla ricerca della sua prima rete stagionale, ha collezionato appena 140 minuti in questo avvio di campionato ma sembra pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Alla vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico della Roma Gasperini, ha lasciato aperto ogni scenario sul suo impiego: "Quello che sarà domani lo vedremo. Con Dybala abbiamo fatto due buone settimane, a lui sono servite molto, sono soddisfatto…". Parole che lasciano intendere fiducia e attesa per la Joya, chiamato a illuminare la serata e magari a sbloccarsi proprio in una sfida dal peso specifico enorme. E nelle scommesse Roma-Inter, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Roma-Inter: DYBALA SEGNA
snai3.75info
admiralbet3.65info
eurobet3.75info
williamhill3.41info
Dove vedere Roma-Inter in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Inter è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 18 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

