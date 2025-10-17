Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Torino-Napoli, Baroni ci riprova: dopo la Roma anche il Napoli?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato alle 18 va in scena la sfida tra Torino e Napoli, valida per la settima giornata di Serie A. I partenopei vogliono mantenere la vetta e proseguire la loro corsa in testa alla classifica, mentre i granata sono chiamati a una prova di carattere per tornare a fare punti e allontanarsi dalle zone calde.

Pronostico Torino-Napoli quote


Il Napoli ha messo rapidamente alle spalle la sconfitta di San Siro contro il Milan, reagendo con personalità e qualità. Il successo nell'ultimo turno contro il Genoa ha confermato la solidità della squadra di Conte e le ha permesso di mantenere la vetta della classifica. Situazione più complicata invece per il Torino, che dopo sei giornate ha raccolto appena 5 punti e vanta la peggior difesa del campionato con 13 gol subiti. Nonostante l'avvio difficile, i granata hanno comunque mostrato sprazzi di compattezza e carattere, come dimostrato nella vittoria interna contro la Roma, che resta uno dei pochi segnali incoraggianti di questo inizio di stagione. E nelle quote Torino-Napoli, l'esito MILTIGOL 1-5 è offerto a:

Pronostico Torino-Napoli: MULTIGOL 1-5
Torino Napoli pronostico, i precedenti


Sono 162 i precedenti tra Torino e Napoli, con un bilancio complessivamente equilibrato: 45 vittorie per i granata, 56 per i partenopei e 61 pareggi. Nella scorsa stagione il Napoli si impose in entrambi i confronti, vincendo 2-0 al Maradona con una doppietta di McTominay e poi 1-0 a Torino, sempre grazie a un gol dello scozzese. L'ultimo successo del Torino risale invece alla stagione 2023/24, quando all'Olimpico Grande Torino i granata si imposero con un netto 3-0, firmato da Sanabria, Vlasic e Buongiorno.

Pronostico marcatore Torino-Napoli


Uomo simbolo dello scudetto della scorsa stagione, Scott McTominay potrebbe essere ancora una volta uno dei protagonisti della sfida tra Torino e Napoli. Lo scozzese è stato infatti il vero mattatore dei confronti con i granata nello scorso campionato, realizzando tre reti in due partite e trascinando gli azzurri a due vittorie. In questa stagione ha finora segnato una sola rete, all'esordio contro il Sassuolo, ma dopo un periodo di flessione sembra aver ritrovato la forma migliore, come dimostrato dal gol decisivo con la sua nazionale nella recente vittoria contro la Bielorussia. Un segnale incoraggiante per il Napoli, che conta ancora sulla sua leadership e sulla sua capacità di incidere nei momenti chiave. E nelle scommesse Torino-Napoli, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Torino-Napoli: MCTOMINAY SEGNA
Dove vedere Torino-Napoli in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Torino-Napoli è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 18 ottobre alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

