Pronostico Como-Juventus, al Sinigaglia in campo le specialiste del pareggio

Domenica alle 12:30, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, si affrontano Como e Juventus. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento dopo tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro gare e la voglia di dare una svolta al proprio cammino.

Pronostico Como-Juventus quote

La Juventus di Tudor vuole tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi contro Verona, Atalanta e Milan. La sosta potrebbe aver permesso ai bianconeri di ricaricare le energie, ma ripartire non sarà semplice, soprattutto contro un avversario ostico come il Como. La squadra di Fabregas, infatti, ha mostrato solidità e carattere, raccogliendo due pareggi di valore contro Atalanta e Cremonese e punta ora a trasformare le buone prestazioni in un successo davanti al proprio pubblico. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Como-Juventus: OVER 0,5 1.03 info 6.00 info 1.04 info 1.04 info

Como Juventus pronostico, i precedenti

Sono 31 i precedenti ufficiali tra Como e Juventus, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 15 vittorie per la Juve, 4 per il Como e 12 pareggi. Nella scorsa stagione la squadra torinese si impose in entrambe le sfide di campionato, vincendo 3-0 all'andata a Torino e 2-1 al ritorno al Sinigaglia. Per ritrovare l'ultima vittoria dei lariani contro la Juventus bisogna tornare indietro di quasi quarant'anni, all'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia 1985/1986, quando il Como si impose 1-0 grazie a una prestazione memorabile.

Pronostico marcatore Como-Juventus

Per ritrovare la vittoria, Tudor punta forte sul talento di, l'uomo più in forma e più ispirato della Juventus. Il classe 2005, reduce da una sosta da protagonista con la Turchia (3 gol in 2 partite), ha confermato la sua splendida condizione. In campionato finora ha segnato una sola rete, contro l'Inter, un bottino che non rispecchia pienamente il suo impatto sul gioco bianconero. La sua capacità di accendere la manovra e di trascinare la squadra nei momenti più difficili potrebbe essere la chiave per sbloccare una partita complicata come quella di Como. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Como-Juventus: YILDIZ SEGNA 3.95 info 4.50 info 3.80 info 4.00 info

Dove vedere Como-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Como-Juventus è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 19 ottobre alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

