Quote risultato esatto Roma Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato sera, alle 20.45, lo Stadio Olimpico sarà teatro del big match della settima giornata di Serie A: Roma-Inter. Una sfida dal fascino intramontabile che mette di fronte due squadre ambiziose e in cerca di conferme. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Inter: 1-1
vincitu5.90info
netbet5.90info
williamhill5.60info
snai6.25info
Quote risultato esatto Roma Inter, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Inter più giocato online. Si tratta del pareggio per 2-2. Secondo gli scommettitori, dunque, si prospetta una gara equilibrata ma al tempo stesso ricca di emozioni e colpi di scena. Una scelta che potrebbe essere influenzata anche dai precedenti: gli ultimi tre pareggi tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico sono infatti terminati proprio con questo punteggio, a conferma di una tradizione che promette spettacolo e grande intensità anche questa volta.

Pronostico risultato esatto Roma-Inter: 2-2
netwin14.50info
betflag14.00info
eurobet14.00info
betsson14.50info
Quote risultato esatto Roma-Inter, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Roma-Inter è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso le quote confermano l'idea di una sfida incerta, dove entrambe le squadre potrebbero avere la meglio, ma solo di misura. Si prevede dunque un confronto equilibrato, deciso da episodi e dettagli, in cui i tanti talenti che scenderanno in campo - da una parte e dall'altra - potrebbero determinare l'esito finale con una singola giocata. Una prodezza, un guizzo o un errore potrebbero bastare per indirizzare una partita che, almeno sulla carta, si annuncia combattuta fino all'ultimo minuto.

Italia-Israele quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
lottomatica2.50info
planetwin3652.50info
sisal2.50info
marathonbet2.39info
