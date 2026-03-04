Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Lazio Atalanta

Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Oggi alle 09:00
di Lorenzo Zoppi

Torna la Coppa Italia e si accendono i riflettori sulla seconda semifinale: Lazio e Atalanta si sfidano nel match d'andata, primo atto di una doppia sfida che vale la finale.

Calcio d'inizio questa sera alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma, dove i biancocelesti proveranno a sfruttare il fattore campo contro una delle squadre più in forma del campionato. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Atalanta.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Atalanta: 1-0
Quote risultato esatto Lazio-Atalanta, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Atalanta più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori, a cominciare dai precedenti tra le due squadre: negli ultimi quattro scontri diretti sono arrivati due pareggi e una vittoria per parte, numeri che raccontano di un equilibrio sostanziale tra le due formazioni. È vero che l'Atalanta sembra attraversare un momento di forma migliore, ma il fattore campo potrebbe riequilibrare le cose. Elementi che rendono l'1-1 un risultato tutt'altro che improbabile.

Pronostico risultato esatto Lazio-Atalanta: 1-1
Quote risultato esatto Lazio-Atalanta, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Lazio-Atalanta è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le sensazioni portano verso uno scenario di grande equilibrio.

Ci si aspetta una sfida combattuta, in cui difficilmente una delle due squadre riuscirà a imporsi con largo margine. La posta in palio è alta e l'importanza della gara potrebbe incidere sull'atteggiamento di entrambe, più attente a non scoprirsi che a forzare i ritmi. Per questo motivo, l'ipotesi più verosimile è che il discorso qualificazione resti apertissimo e venga rimandato alla sfida di ritorno a Bergamo, dove si deciderà davvero chi staccherà il pass per la finale.

Lazio-Atalanta quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
