Pronostico Cagliari-Roma, Gasperini vuole riscatto immediato

La Roma torna in campo dopo la pesante battuta d'arresto contro il Napoli e lo farà in una gara tutt'altro che semplice: la trasferta all'Unipol Domus contro il Cagliari.

Pronostico Cagliari-Roma quote

Ildi Pisacane attraversa un momento complicato: la squadra sarda si trova a un solo punto dalla zona retrocessione e nelle ultime cinque partite ha raccolto appena 2 punti. Nonostante i numeri deludenti in campionato, i rossoblù hanno comunque dimostrato di poter creare difficoltà anche alle grandi, come testimonia l'eliminazione solo ai rigori contro il Napoli in Coppa Italia di pochi giorni fa. Dall'altra parte, laè alla ricerca del riscatto e avrà l'occasione di tornare a vincere in un ambiente che le porta fortuna: le trasferte. La squadra di Gasp ha infatti mostrato il suo volto migliore lontano dall'Olimpico, conquistando ben 15 punti su 18 disponibili, fuori casa. E nelle, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

Pronostico Cagliari-Roma: UNDER 2,5 1.63 info 1.63 info 1.65 info 1.65 info

Cagliari Roma pronostico, i precedenti

Quello di domenica sarà il 100° confronto tra Cagliari e Roma, con un bilancio complessivo che sorride nettamente ai giallorossi: 46 vittorie contro le 24 dei sardi, con 29 pareggi. Analizzando però solo le sfide in Sardegna, il quadro diventa più equilibrato: su 51 incontri, la Roma guida con 20 successi, mentre il Cagliari ne conta 19, completando il quadro con 12 pareggi. Nonostante questa maggiore parità sul campo isolano, la storia recente resta favorevole ai capitolini: negli ultimi dieci anni la Roma ha vinto sei volte a Cagliari, pareggiando tre volte e subendo una sola sconfitta, nel 2021. L'ultimo scontro diretto invece, disputato nella scorsa stagione, terminò 0-0.

Pronostico marcatore Cagliari-Roma

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cagliari e Roma spicca. L'attaccante argentino ha smaltito la febbre e ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo, pronto a tornare in campo. Contro il Cagliari in carriera Dybala ha già segnato 6 gol in 12 partite e, con la maglia della Roma, ha affrontato i rossoblù da titolare una sola volta, firmando una doppietta. Domenica rappresenta dunque un'ottima occasione per l'argentino per incrementare il suo bottino in campionato, ancora fermo a una sola rete. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cagliari-Roma: DYBALA SEGNA 3.25 info 3.00 info 3.00 info 3.00 info

Dove vedere Cagliari-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 7 dicembre alle 15:00 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

