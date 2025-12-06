Spalletti vuole blindare la sua Juve e punta sulla crescita di Zhegrova

La Juventus, ieri, si è allenata per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Napoli. Mattia Perin ha continuato a lavorare a parte, ma resta l’ottimismo sulla possibilità che il portiere possa tornare a disposizione per il match di domenica. Il portiere ha riportato un leggero fastidio fisico e, per precauzione, il club bianconero ha preferito risparmiarlo in Coppa Italia. Contro il Napoli, però, mancherà gran parte della difesa, visto che saranno assenti Bremer, Rugani e Gatti, a cui si aggiungono Vlahovic e Milik. Per quanto riguarda la retroguardia, le scelte sembrano essere obbligate e Spalletti andrà avanti con uno schieramento a 3. Il tecnico di Certaldo si affiderà ancora a Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Quest’ultimo, vista l’emergenza, resterà ancora in difesa.

Vigilia particolare per la Juventus.

Oggi, per la Juventus, sarà già la vigilia della sfida contro il Napoli. Ma per i bianconeri il programma sarà diverso dal solito. Infatti, la Juventus si allenerà in tarda mattinata e poi i giocatori torneranno nelle rispettive abitazioni. Per i bianconeri non ci sarà il ritiro pre-gara e nemmeno lo spostamento a Napoli. Spalletti ha preferito cambiare il programma e la partenza per la Campania è rimandata direttamente a domani. Probabilmente la Juventus non vuole caricare la squadra di troppe pressioni. La trasferta di Napoli è una delle più importanti a livello di stress, visto che la situazione ambientale non è così amichevole nei confronti dei bianconeri. Perciò la Juventus potrà restare a Torino, preparare con calma il match di domenica e spostarsi direttamente in giornata per evitare troppo stress. Spalletti più volte ha parlato di come la pressione sui calciatori juventini sia forte e, per questo motivo, potrebbe aver voluto alleggerire il peso di una partita che è tra le più cariche di tensione. In ogni caso, oggi, il tecnico di Certaldo parlerà in conferenza stampa e magari spiegherà perché ha scelto di cambiare il programma della vigilia della gara contro il Napoli.

Zhegrova accende il popolo juventino.

Edon Zhegrova, la scorsa estate, è arrivato alla Juventus portando con sé le sue straordinarie qualità tecniche. Ma il kosovaro ha dovuto fare ancora i conti con i postumi dell’operazione a cui è stato sottoposto circa un anno fa. La pubalgia, però, è un problema molto subdolo e spesso si fa fatica a uscirne. Per questo motivo, Zhegrova ha dovuto fare i conti con una condizione fisica che lo ha limitato. Il numero 11 bianconero, però, nelle sue poche apparizioni, ha fatto intravedere lampi del suo talento e contro l’Udinese ha letteralmente infiammato il popolo juventino. Zhegrova ha saltato tre avversari con grande facilità, esaltando i tifosi della Juventus che hanno voglia di vedere delle giocate di qualità. Anche lo stesso Spalletti è stato folgorato dal kosovaro e vorrebbe poterlo utilizzare con maggiore continuità. Zhegrova è quella miccia che accende le partite, così come ha spiegato lo stesso tecnico di Certaldo. Contro il Napoli, il numero 11 bianconero partirà dalla panchina, ma potrebbe poi entrare a gara in corso con la speranza, magari, di poter incidere sull’andamento del match.