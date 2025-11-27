Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45
di Lorenzo Zoppi

La tredicesima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Como e Sassuolo: uno scontro d'alta classifica tra due squadre in piena salute.

Pronostico Como-Sassuolo quote


Il Como non può più essere considerato una sorpresa: il roboante 5-1 rifilato al Torino nell'ultimo turno è solo l'ennesima dimostrazione di forza e personalità. Con 17 gol segnati e appena 7 subiti in dodici giornate - seconda miglior difesa del campionato - la squadra lariana ha costruito gran parte della propria solidità tra le mura amiche, dove è ancora imbattuta grazie a 3 vittorie e 3 pareggi. Anche il Sassuolo di Grosso, però, arriva al Sinigaglia con numeri da rivelazione: il rendimento in trasferta è la chiave della scalata neroverde, con 10 punti raccolti in sei gare esterne, 9 gol all'attivo e 6 al passivo. Nelle ultime quattro uscite lontano dal Mapei sono arrivate tre vittorie e un pareggio, un ritmo da grande che rende l'anticipo ancora più intrigante. E nelle quote Como-Sassuolo, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Como-Sassuolo: GOAL
admiralbet1.92info
williamhill1.92info
vincitu1.90info
starcasino1.92info
Como Sassuolo pronostico, i precedenti


I precedenti tra Como e Sassuolo sono ridotti all'osso: uno soltanto, e per di più recentissimo. Le due squadre si sono infatti incrociate a fine settembre nel secondo turno di Coppa Italia, in una sfida dominata dai lariani. La formazione di Fabregas chiuse la pratica già nei primi 45 minuti, andando al riposo sul 3-0 grazie alla doppietta di Jesus Rodriguez e al sigillo di Douvikas. Un monologo che resta ben impresso alla vigilia del nuovo confronto, aggiungendo una sfumatura psicologica interessante al match di campionato.

Pronostico marcatore Como-Sassuolo


Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci Jayden Addai. L'olandese ex AZ Alkmaar aveva iniziato la stagione con un utilizzo limitato, spesso lanciato a gara in corso come "spacca-partite" grazie a alla sua rapidità. Nelle ultime uscite, però, è cambiato qualcosa: tre presenze da titolare nelle ultime tre confermano il suo momento di forma, impreziosito da una doppietta nella splendida vittoria contro il Torino. Venerdì contro il Sassuolo, Fabregas spera di sfruttare ancora il suo talento. E nelle scommesse Como-Sassuolo, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Como-Sassuolo: ADDAI SEGNA
betflag3.00info
bet3653.10info
netwin3.00info
domusbet3.25info
Dove vedere Como-Sassuolo in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Como-Sassuolo è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 28 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

