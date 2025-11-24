Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia

Pronostico Bodo Glimt-Juventus leggermente in favore degli ospiti. I bianconeri tornano in campo in Champions League affrontando l'insidiosa trasferta di Bodo in Norvegia.

Pronostico Bodo Glimt-Juventus quote

Ildi Knutsen Kjetil ha raccolto appena due punti nelle prime quattro giornate, ma davanti al proprio pubblico ha già dimostrato di poter complicare la vita anche alle big: il 2-2 contro il Tottenham ne è la prova più evidente. Non se la passa meglio ladi Spalletti, ancora a caccia della prima vittoria europea stagionale. I bianconeri arrivano alla quinta sfida di Champions con un bilancio che pesa: tre pareggi, una sconfitta - quella contro il Real Madrid - e un 26° posto provvisorio che significherebbe eliminazione. Appena 7 gol fatti e 8 subiti nelle prime quattro uscite compongono un quadro poco rassicurante, rendendo la trasferta di Bodo una sorta di ultima chiamata per raddrizzare il cammino europeo. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Bodo Glimt Juventus pronostico, i precedenti

Bodo Glimt e Juventus non si sono mai incrociate prima d'ora, ma entrambe vantano un passato europeo che offre spunti interessanti. I norvegesi hanno affrontato diverse italiane nel corso della loro storia - Napoli, Inter, Milan, Sampdoria, Lazio e Roma - per un totale di 13 partite concluse con 4 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, a testimonianza di una tradizione comunque combattiva contro club di alto livello. Anche la Juventus conosce il calcio norvegese, avendo sfidato in passato Kongsvinger e Rosenborg: il bilancio complessivo parla di 4 vittorie e 4 pareggi, ma con un dato significativo: tutti i pareggi sono arrivati in trasferta. La Vecchia Signora, dunque, non ha mai vinto in Norvegia, un tabù che aggiunge ulteriore tensione e curiosità a questo primo storico confronto.

Pronostico marcatore Bodo Glimt-Juventus

Tra i possibili protagonisti della gara potrebbe esserci Francisco Conceicao. Dopo i soli dieci minuti giocati nell'ultima uscita di Firenze, Spalletti starebbe infatti pensando di rilanciare l'esterno portoghese dal primo minuto per sfruttarne accelerazioni, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. Conceicao ha già dimostrato di saper incidere in Europa: nella trasferta di Villarreal, con la Juventus sotto nel punteggio, entrò nella ripresa segnando un gol decisivo e cambiando l'inerzia della sfida. Un precedente che alimenta le aspettative, soprattutto in un match che potrebbe richiedere proprio la sua imprevedibilità. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Bodo Glimt-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 25 novembre alle 21:00 all'Aspmyra Stadion di Bodo. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

