Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:00
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Bodo Glimt-Juventus leggermente in favore degli ospiti. I bianconeri tornano in campo in Champions League affrontando l'insidiosa trasferta di Bodo in Norvegia.

Pronostico Bodo Glimt-Juventus quote


Il Bodo Glimt di Knutsen Kjetil ha raccolto appena due punti nelle prime quattro giornate, ma davanti al proprio pubblico ha già dimostrato di poter complicare la vita anche alle big: il 2-2 contro il Tottenham ne è la prova più evidente. Non se la passa meglio la Juventus di Spalletti, ancora a caccia della prima vittoria europea stagionale. I bianconeri arrivano alla quinta sfida di Champions con un bilancio che pesa: tre pareggi, una sconfitta - quella contro il Real Madrid - e un 26° posto provvisorio che significherebbe eliminazione. Appena 7 gol fatti e 8 subiti nelle prime quattro uscite compongono un quadro poco rassicurante, rendendo la trasferta di Bodo una sorta di ultima chiamata per raddrizzare il cammino europeo. E nelle quote Bodo Glimt-Juventus, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Bodo Glimt-Juventus: OVER 2,5
starcasino1.55info
eurobet1.55info
netwin1.55info
bet3651.50info
Over 18

Bodo Glimt Juventus pronostico, i precedenti


Bodo Glimt e Juventus non si sono mai incrociate prima d'ora, ma entrambe vantano un passato europeo che offre spunti interessanti. I norvegesi hanno affrontato diverse italiane nel corso della loro storia - Napoli, Inter, Milan, Sampdoria, Lazio e Roma - per un totale di 13 partite concluse con 4 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, a testimonianza di una tradizione comunque combattiva contro club di alto livello. Anche la Juventus conosce il calcio norvegese, avendo sfidato in passato Kongsvinger e Rosenborg: il bilancio complessivo parla di 4 vittorie e 4 pareggi, ma con un dato significativo: tutti i pareggi sono arrivati in trasferta. La Vecchia Signora, dunque, non ha mai vinto in Norvegia, un tabù che aggiunge ulteriore tensione e curiosità a questo primo storico confronto.

Pronostico marcatore Bodo Glimt-Juventus


Tra i possibili protagonisti della gara potrebbe esserci Francisco Conceicao. Dopo i soli dieci minuti giocati nell'ultima uscita di Firenze, Spalletti starebbe infatti pensando di rilanciare l'esterno portoghese dal primo minuto per sfruttarne accelerazioni, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. Conceicao ha già dimostrato di saper incidere in Europa: nella trasferta di Villarreal, con la Juventus sotto nel punteggio, entrò nella ripresa segnando un gol decisivo e cambiando l'inerzia della sfida. Un precedente che alimenta le aspettative, soprattutto in un match che potrebbe richiedere proprio la sua imprevedibilità. E nelle scommesse Bodo Glimt-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Bodo Glimt-Juventus: CONCEICAO SEGNA
williamhill3.80info
netbet4.00info
betflag3.80info
vincitu3.80info
Over 18

Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Bodo Glimt-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 25 novembre alle 21:00 all'Aspmyra Stadion di Bodo. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

