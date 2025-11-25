Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino

© foto di www.imagephotoagency.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00
di Lorenzo Zoppi

Esordio europeo per Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta, che mercoledì alle 21:00 affronterà una sfida tutt'altro che semplice sul campo dell'Eintracht Francoforte.

Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta quote


L'Eintracht Francoforte si presenta alla sfida con l'Atalanta dopo aver affrontato un'altra avversaria italiana, il Napoli, con un pareggio per 0-0 al Maradona. Quattro punti nelle prime quattro giornate della competizione raccontano di una squadra in grado di competere con le grandi: una vittoria contro il Galatasaray, il pareggio citato e due sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid, nelle quali comunque i tedeschi sono sempre riusciti a segnare almeno un gol. Dall'altra parte, l'Atalanta gode di una certa tranquillità in Europa, con sette punti in classifica grazie a due vittorie e un pareggio. L'ultimo successo maturato in un campo ostico come quello del Marsiglia, lascia ben sperare, ma Palladino dovrà necessariamente cambiare l'atteggiamento visto nella sconfitta contro il Napoli per poter affrontare con successo la trasferta tedesca. E nelle quote Eintracht Francoforte-Atalanta l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Eintracht-Atalanta: GOAL
snai1.50info
starcasino1.50info
bet3651.50info
admiralbet1.52info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Eintracht Francoforte Atalanta pronostico, i precedenti


Non ci sono precedenti tra Atalanta ed Eintracht Francoforte, ma entrambe le squadre vantano una certa esperienza nei confronti di club della rispettiva nazione avversaria. I tedeschi, in 17 partite giocate contro formazioni italiane, hanno ottenuto 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. L'Atalanta invece, nel corso della sua storia europea, ha affrontato 12 volte squadre tedesche collezionando 5 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Pronostico marcatore Eintracht Francoforte-Atalanta


Se l'Atalanta deve ripartire da un giocatore, quello è sicuramente Gianluca Scamacca. Subentrato contro il Napoli, l'attaccante italiano si è imposto come migliore in campo, regalando solidità offensiva e soprattutto un gol che mancava dalla prima giornata di campionato contro il Pisa. In Champions, Palladino punterà sulla sua fisicità e sulla voglia di riscatto per guidare la squadra e provare a rialzare la testa dopo un esordio tutt'altro che sereno. E nelle scommesse Eintracht Francoforte-Atalanta, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Eintracht-Atalanta: SCAMACCA SEGNA
vincitu-info
netbet-info
betflag2.50info
netwin-info
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 26 novembre alle 21:00 al Deutsche Bank Park di Francoforte. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

