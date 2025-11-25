Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino

Esordio europeo per Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta, che mercoledì alle 21:00 affronterà una sfida tutt'altro che semplice sul campo dell'Eintracht Francoforte.

Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta quote

L'si presenta alla sfida con l'Atalanta dopo aver affrontato un'altra avversaria italiana, il Napoli, con un pareggio per 0-0 al Maradona. Quattro punti nelle prime quattro giornate della competizione raccontano di una squadra in grado di competere con le grandi: una vittoria contro il Galatasaray, il pareggio citato e due sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid, nelle quali comunque i tedeschi sono sempre riusciti a segnare almeno un gol. Dall'altra parte, l'gode di una certa tranquillità in Europa, con sette punti in classifica grazie a due vittorie e un pareggio. L'ultimo successo maturato in un campo ostico come quello del Marsiglia, lascia ben sperare, ma Palladino dovrà necessariamente cambiare l'atteggiamento visto nella sconfitta contro il Napoli per poter affrontare con successo la trasferta tedesca. E nellel'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Eintracht-Atalanta: GOAL 1.50

Eintracht Francoforte Atalanta pronostico, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Atalanta ed Eintracht Francoforte, ma entrambe le squadre vantano una certa esperienza nei confronti di club della rispettiva nazione avversaria. I tedeschi, in 17 partite giocate contro formazioni italiane, hanno ottenuto 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. L'Atalanta invece, nel corso della sua storia europea, ha affrontato 12 volte squadre tedesche collezionando 5 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Pronostico marcatore Eintracht Francoforte-Atalanta

Se l'Atalanta deve ripartire da un giocatore, quello è sicuramente. Subentrato contro il Napoli, l'attaccante italiano si è imposto come migliore in campo, regalando solidità offensiva e soprattutto un gol che mancava dalla prima giornata di campionato contro il Pisa. In Champions, Palladino punterà sulla sua fisicità e sulla voglia di riscatto per guidare la squadra e provare a rialzare la testa dopo un esordio tutt'altro che sereno. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Eintracht-Atalanta: SCAMACCA SEGNA 2.50

Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 26 novembre alle 21:00 al Deutsche Bank Park di Francoforte. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

