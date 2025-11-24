Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa

Dopo il riscatto in campionato il Napoli cerca conferme anche oltre i confini nazionali, ma al Maradona arriverà un Qarabag tutt'altro che arrendevole.

Pronostico Napoli-Qarabag quote

Il Napoli ha raccolto appena 4 punti nelle prime quattro giornate, con un bottino di 4 gol segnati e ben 9 subiti, condizionati però dai 6 incassati nella disastrosa trasferta contro il PSV. Un ruolino che obbliga la squadra di Conte a tornare rapidamente a fare punti, soprattutto in casa, dove la sfida contro il Qarabag assume i contorni di un appuntamento da non fallire. Gli azeri arrivano invece al Maradona forti di tre punti in più rispetto al Napoli, frutto di un percorso sorprendentemente solido: 2 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta, con 8 gol fatti e 7 subiti. Il Qarabag ha già messo in fila successi prestigiosi contro Benfica e Copenhagen, oltre al pareggio di spessore con il Chelsea nell'ultimo turno. Arrivano in Italia con ambizione e fiducia, determinati a dare seguito al loro sogno europeo.

Napoli Qarabag pronostico, i precedenti

Napoli e Qarabag si affronteranno per la prima volta nella loro storia, rendendo il match un. Gli azeri, tuttavia, hanno già incrociato club italiani in sei occasioni - Roma, Inter e Fiorentina - collezionando un bilancio molto negativo: cinque sconfitte e un solo pareggio, ottenuto contro l'Inter. Un dato che conferma come, pur essendo una squadra pericolosa e compatta, il Qarabag abbia finora faticato a imporsi contro formazioni della Serie A.

Pronostico marcatore Napoli-Qarabag

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca Noa Lang, finalmente pronto a incidere nel Napoli. L'ex PSV ha trovato la sua prima esultanza con la maglia azzurra nell'ultimo turno contro l'Atalanta, dopo un inizio tra polemiche e qualche parola di troppo sul minutaggio fin qui ridotto. Adesso, con Politano non al meglio, Conte potrebbe affidarsi al talento e alla voglia dell'olandese, che solo quattro mesi fa aveva convinto il club a investire 25 milioni per assicurarsene le sue prestazioni. La sua velocità, il dribbling e la capacità di saltare l'uomo lo rendono un'arma ideale per scardinare la difesa del Qarabag.

Dove vedere Napoli-Qarabag in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Qarabag è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 25 novembre alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

