Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Dopo il riscatto in campionato il Napoli cerca conferme anche oltre i confini nazionali, ma al Maradona arriverà un Qarabag tutt'altro che arrendevole.
Pronostico Napoli-Qarabag quote
Il Napoli ha raccolto appena 4 punti nelle prime quattro giornate, con un bottino di 4 gol segnati e ben 9 subiti, condizionati però dai 6 incassati nella disastrosa trasferta contro il PSV. Un ruolino che obbliga la squadra di Conte a tornare rapidamente a fare punti, soprattutto in casa, dove la sfida contro il Qarabag assume i contorni di un appuntamento da non fallire. Gli azeri arrivano invece al Maradona forti di tre punti in più rispetto al Napoli, frutto di un percorso sorprendentemente solido: 2 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta, con 8 gol fatti e 7 subiti. Il Qarabag ha già messo in fila successi prestigiosi contro Benfica e Copenhagen, oltre al pareggio di spessore con il Chelsea nell'ultimo turno. Arrivano in Italia con ambizione e fiducia, determinati a dare seguito al loro sogno europeo. E nelle quote Napoli-Qarabag, l'esito GOAL è offerto a:
Pronostico Napoli-Qarabag: GOAL
Napoli Qarabag pronostico, i precedenti
Napoli e Qarabag si affronteranno per la prima volta nella loro storia, rendendo il match un debutto assoluto tra le due squadre. Gli azeri, tuttavia, hanno già incrociato club italiani in sei occasioni - Roma, Inter e Fiorentina - collezionando un bilancio molto negativo: cinque sconfitte e un solo pareggio, ottenuto contro l'Inter. Un dato che conferma come, pur essendo una squadra pericolosa e compatta, il Qarabag abbia finora faticato a imporsi contro formazioni della Serie A.
Pronostico marcatore Napoli-Qarabag
Tra i possibili protagonisti della sfida spicca Noa Lang, finalmente pronto a incidere nel Napoli. L'ex PSV ha trovato la sua prima esultanza con la maglia azzurra nell'ultimo turno contro l'Atalanta, dopo un inizio tra polemiche e qualche parola di troppo sul minutaggio fin qui ridotto. Adesso, con Politano non al meglio, Conte potrebbe affidarsi al talento e alla voglia dell'olandese, che solo quattro mesi fa aveva convinto il club a investire 25 milioni per assicurarsene le sue prestazioni. La sua velocità, il dribbling e la capacità di saltare l'uomo lo rendono un'arma ideale per scardinare la difesa del Qarabag. E nelle scommesse Napoli-Qarabag, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Napoli-Qarabag: LANG SEGNA
Dove vedere Napoli-Qarabag in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Qarabag è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 25 novembre alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.
Altre notizie Pronostici