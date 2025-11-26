Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:45
di Lorenzo Zoppi

La Roma si prepara ad accogliere all'Olimpico la grande rivelazione dell'Europa League 2025/26, il Midtjylland, che arriva nella Capitale con l'obiettivo di difendere il proprio sorprendente primato nel girone.

Pronostico Roma-Midtjylland quote


La Roma arriva alla sfida dopo una preziosa vittoria ottenuta nell'ultima trasferta di Glasgow, un successo che ha ridato fiducia alla squadra ma che non basta a cancellare le difficoltà emerse in precedenza, soprattutto dopo le due sconfitte contro Lille e Plzen. Per risalire la classifica servirà continuità, un obiettivo reso più complicato da un rendimento interno tutt'altro che rassicurante: in Europa, all'Olimpico, i giallorossi hanno finora raccolto solo due ko in due partite, con tre gol incassati e appena uno realizzato. Dall'altra parte il Midtjylland si presenta come la vera sorpresa del torneo, unico club ancora a punteggio pieno grazie ai suoi 12 punti, a un attacco da 11 reti - il migliore della competizione - e a una difesa solida con soli 3 gol subiti. Di recente però è arrivato un passo falso in campionato, con una sconfitta nell'ultimo turno che ha interrotto una striscia di 13 risultati utili consecutivi: un campanello d'allarme che i danesi sono determinati a non lasciare risuonare anche in Europa. E nelle quote Roma-Midtjylland, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Roma-Midtjylland: 1X
Roma Midtjylland pronostico, i precedenti


Non esistono precedenti ufficiali tra Roma e Midtjylland, ma i giallorossi hanno già incrociato avversari danesi nel corso della loro storia europea. Il bilancio complessivo è favorevole: in sei confronti totali contro Brøndby (quattro volte) e Silkeborg (due volte), la Roma ha raccolto quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Un dato che racconta una buon trascorso con il paese scandinavo, anche se l'incrocio con il Midtjylland rappresenta un inedito assoluto destinato ad aggiungere un nuovo capitolo alla tradizione giallorossa contro le squadre danesi.

Pronostico marcatore Roma-Midtjylland


Tra i possibili protagonisti della serata potrebbe esserci Evan Ferguson, fresco di primo gol con la maglia della Roma nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese. "Ferguson ha segnato, ma ora è il momento di fare il passo in avanti", ha dichiarato Gian Piero Gasperini, spronando pubblicamente l'attaccante irlandese e confermando, di fatto, la fiducia che intende riporre in lui anche in Europa. Il tecnico giallorosso conta di sfruttarne il momento positivo per dare peso e profondità all'attacco, nella speranza che proprio Ferguson possa diventare l'elemento decisivo in una sfida che richiederà cinismo sotto porta e personalità nei momenti chiave. E nelle scommesse Roma-Midtjylland, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Roma-Midtjylland: FERGUSON SEGNA
Dove vedere Roma-Midtjylland in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Midtjylland è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 27 novembre alle 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

