Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta

Per l'Inter è il momento della verità. Dopo un cammino in Champions fin qui perfetto, i nerazzurri sbarcano al Metropolitano per affrontare l'Atletico Madrid in una sfida che profuma di grande calcio.

Pronostico Atletico Madrid-Inter quote

L'paga un avvio altalenante, ma le poche cadute registrate sono arrivate esclusivamente contro avversari di primissima fascia come Liverpool e Arsenal. Al Metropolitano, però, il copione cambia radicalmente: lo stadio resta un fortino inespugnabile, con gli uomini di Simeone ancora imbattuti da inizio stagione (otto vittorie e un pareggio) e un ruolino europeo impressionante, fatto di undici successi nelle ultime dodici gare casalinghe di Champions. L'dovrà quindi alzare al massimo l'attenzione, anche perché arriva dalla pesante battuta d'arresto nel derby e in questa stagione ha già mostrato qualche crepa lontano da San Siro, con due sconfitte esterne contro Napoli e Juventus. Il percorso europeo fuori casa, comunque, racconta una storia diversa: i nerazzurri hanno vinto entrambe le trasferte del girone contro Union SG e Ajax, segnando sei gol senza subirne alcuno.

Pronostico Atletico Madrid-Inter: Multigoal 1-5 + Calhanoglu ammonito

Atletico Madrid Inter pronostico, i precedenti

Sono appena tre i precedenti ufficiali tra Inter e Atletico Madrid, ma sufficienti a delineare un leggero predominio spagnolo: due vittorie dei colchoneros contro una dei nerazzurri. Il confronto più recente risale agli ottavi di Champions League dell'edizione 2023/24, una doppia sfida vibrante e dall'esito incertissimo. A San Siro l'Inter si impose 1-0 grazie al gol di Arnautovic, alimentando le proprie ambizioni di qualificazione. Ma al ritorno, al Metropolitano, l'Atletico ribaltò tutto: dopo l'iniziale vantaggio firmato Dimarco, furono Griezmann e Depay a trascinare i colchoneros al 2-1 che portò il match ai supplementari e poi ai rigori. Dagli undici metri, maggiore freddezza e precisione premiarono gli uomini di Simeone, che conquistarono così il pass per i quarti al termine di un duello ad altissima tensione.

Pronostico marcatore Atletico Madrid-Inter

Tra i possibili protagonisti della serata spicca senza dubbio, faro e uomo simbolo della formazione di Simeone. Il francese arriva all'appuntamento in uno stato di forma scintillante: ha segnato tre gol nelle ultime tre partite disputate al Metropolitano, confermandosi la principale minaccia offensiva dei colchoneros. Inoltre, Griezmann ha già colpito l'Inter nell'ultimo incrocio europeo tra le due squadre.

Scommesse marcatore Atletico Madrid-Inter: GRIEZMANN SEGNA

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il match è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 26 novembre alle 21:00 allo Stadio Metropolitano di Madrid. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

